El PP echa balones fuera con la foto de Mañueco: “Feijóo no huye de nadie”

Todo apunta a que el aún presidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no acudirá a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León. El partido argumenta que esa jornada tiene una reunión con patronal y sindicatos aunque no son pocas las voces que ven en este movimiento una maniobra del mandatario autonómico para evitar una foto con Vox, que accede por primera vez a un gobierno de coalición.

El PP, no obstante, niega la mayor. “Feijóo no huye de nadie”. Así lo asegura el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, que en una entrevista a Europa Press, asegura que la intención del partido en esta nueva etapa es conseguir el apoyo de hasta 10 millones de personas en las próximas generales, apostando por recuperar el apoyo del espectro derecha con votantes de otros partidos como Vox.

Las cuentas de Feijóo: 10 millones de votos

«Feijóo aspira, y no es una utopía, a alcanzar un apoyo de hasta 10 millones de votos, porque el PP ya lo consiguió y él ha conseguido hasta cuatro amplías mayorías absolutas en Galicia», insistió Rollán. “Su trayectoria, su experiencia de gestión, su programa electoral, su hoja de ruta y su deseo es el de poder gobernar en solitario”, explicó.

En cualquier caso, la relación del nuevo PP con Vox vivirá un nuevo episodio esta semana con la toma de posesión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en un gobierno de coalición con la formación de Santiago Abascal.

A esta toma de posesión de Mañueco, el dirigente popular ha incidido en que Feijóo acudirá finalmente si su agenda se lo permitirá, ironizando con que el líder gallego «tiene muchos dones, pero todavía no domina el de la ubicuidad».

No obstante, sobre si Feijóo está evitando hacerse la foto con Abascal para distanciarse de Vox, Rollán ha defendido que el presidente del PP «no tiene ninguna razón ni ningún motivo para huir absolutamente de nadie«.

A vueltas con la lista más votada

En este punto, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudió a ninguna de las seis tomas de posesión de sus barones autonómicos cuando era secretario general del PSOE, y tampoco cree que «fuera asunto de debate nacional».

Rollán, en línea con las últimas declaraciones de Feijóo al respecto, carga contra el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos cuando se le pregunta por las peticiones desde la izquierda de un cordón sanitario a Vox.

Así, ha insistido en que Feijóo trasladó a Sánchez que fuera la lista más votada la que gobernara para que Vox no formara parte del Consejo de Gobierno de Castilla y León: «Si tan malos son, según dicen socialistas y Podemos, que hubieran consentido que el PP gobernase en solitario. Si no lo han hecho, solamente puede haber dos razones, una, porque no son tan malos como los pintan, y yo aquí no vengo a defender a Vox, o dos, porque les interesa generar polémica».