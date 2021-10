El PP gallego corrige a Vargas Llosa mientras Feijóo escurre el bulto

Alberto Núñez Feijóo ha hecho malabarismos para no entrar a valorar las palabras del escritor Mario Vargas Llosa en la Convención Nacional del PP, cuando aseguró que «lo importante de unas elecciones no es que haya libertad» en las mismas, sino «votar bien». El presidente de la Xunta rehusó comentar las “opiniones políticas” de las personas cuya trayectoria ha sido reconocida con los Premios Nobel. «Las opiniones políticas en los premios Nobel, yo no las comento«, dijo.

Curiosamente, esta afirmación del dirigente gallego llegó horas después de que el secretario xeral de su partido, Miguel Tellado, corrigiera a Vargas Llosa tras ser cuestionado al respecto en una rueda de prensa. «En democracia siempre se vota bien», dijo el también diputado en el Parlamento gallego, quien matizó que en la Convención “se pueden hacer distintas valoraciones”, dando a entender que no representaba la opinión del partido.

Miguel Tellado, secretario xeral del PPdeG

Mucho más timorato, Feijóo esquivó la cuestión en A Illa da Toxa, donde asistió un día más al foro que organiza el presidente de Hotusa, Amancio López. «Yo leo en los libros de Vargas Llosa y disfruto leyéndolos», dijo el presidente de la Xunta.

Aunque no valora las opiniones políticas de los Premios Nobel, sí que consideró positivo que “uno de los mejores escritores en lengua española de todos los tiempos” apoye a la formación de Pablo Casado y “crea que votar al Partido Popular en España es una buena opción».