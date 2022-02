El presidente de México quiere “pausar” relaciones con España: “No queremos que nos roben”

Ofensiva del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este miércoles, y en el marco de una comparecencia pública, el dirigente indicó que su Gobierno se va a “dar un tiempo” en las relaciones con España. “Una pausa para respetarnos y que no se nos vea como una tierra de conquista. Queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que les robe ningún país”.

El presidente mexicano no ha explicado en qué consiste esa pausa, aunque con estas declaraciones sube un peldaño más en su tensión con el Gobierno español. Las relaciones comenzaron a tensarse en 2019, cuando el mandatario solicitó al Rey que el Estado pidiese perdón por los abusos cometidos en la Conquista, una petición que no fue atendida. Al margen, López Obrador ha cargado en distintas ocasiones en los últimos meses contra los negocios que empresas españolas, en concreto Iberdrola y Repsol, desarrollaron en el país con anteriores gobiernos.

Recuerdo a Barreras

“Ahora no es una buena relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara, para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles. Hacer una pausa en la relaciones porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica y política en la cúpula de los gobiernos de México y España, como tres sexenios seguidos y México se llevaba la peor parte, nos saqueaban”, indicó.

Además, en el marco de la rueda de prensa, y por instrucciones de López Obrador, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, relató historias de empresas españolas que realizaron negocios perjudiciales para México. En este punto, volvió a destacar la compra de la mayoría accionarial del astillero Hijos de Barreras.

A finales del año 2013, la petrolera mexicana entró en la histórica ataranza gallega mediante una ampliación de capital de 5,1 millones de euros con la que se hizo con la mayoría accionarial de la firma viguesa. La incursión gallega de Pemex acabó el pasado año, cuando, en el mes de mayo, transfirió su participación en Barreras a la compañía Cruise Yatch Yard, del gigante turístico Ritz Carlton.

Hay que recordar que, además, la Fiscalía General de México ha solicitado una condena de 39 años de prisión para Emilio Lozoya, exdirector general de la petrolera estatal y el impulsor de la compra del astillero vigués por sus implicaciones en el llamado caso Odebrecht.