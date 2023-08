El PSOE acusa a Rueda de «blanquear» a Vox para salvar a Feijóo

La defensa de Alfonso Rueda de Vox ha provocado que el PSdeG ponga en cuestión el papel que ejerce como jefe del Ejecutivo gallego, un cargo en el que, a juicio de los socialistas, está «desaparecido» y en el que no se siente «cómodo». El diputado socialista Julio Torrado saca esta conclusión debido a que Rueda «únicamente» adquiere «protagonismo como agente electoral» de Alberto Núñez Feijóo en su «fallida campaña» a la presidencia del Gobierno.

Torrado censuró los «esfuerzos» del presidente de la Xunta por «blanquear a la ultraderecha» que los gallegos «rechazaron de manera contundente» en las urnas. Hace referencia a la defensa que realizó Rueda de Vox como un partido constitucional y su negativa a «demonizar» los pactos con el partido de Santiago Abascal, con quien el PP ha alcanzado un buen número de acuerdos de gobierno en comunidades autónomas y con quien necesita negociar Feijóo si quiere alcanzar la presidencia del Ejecutivo central.

El diputado del PSdeG ha acusado a Rueda de «repetir descaradamente argumentarios que le escriben desde Madrid» y actuar como «secundario de Feijóo», en lugar de «preocuparse por los problemas de Galicia». «Da la sensación de que no se ha enterado de que es presidente de Galicia, que no le gusta, que no se siente cómodo».

Torrado ha afirmado que Rueda está «haciendo una campaña de promoción de Feijóo, salvando al soldado Feijóo», y «llegando incluso a ceder el espacio protocolario» en actos para «que el señor Feijóo adquiera protagonismo» mientras Rueda «se queda en segundo plano». «Prácticamente va allí a llevarle la chaqueta a Feijóo«, ha dicho el socialista, que ha pedido que «ejerza como presidente de Galicia» y «atienda los problemas de los gallegos».

Sanidad, educación y canon del agua

Los socialistas gallegos registrarán estos día en el Parlamento iniciativas sobre «cuestiones de importancia», entre las que Torrado ha mencionado el «goteo de recortes en educación», el problema del canon del agua o las cuestiones del ámbito sanitario, con «problemas para cubrir puestos». Sobre en ámbito sanitario, Julio Torrado ha cargado también contra el acuerdo alcanzado entre el presidente gallego y CESM para pagar una parte importante del complemento específico a los médicos que compatibilizan la pública y la privada.

Esta decisión, ha dicho Torrado, «no va a incorporar nuevos médicos en la pública», si no que va encaminado a «solucionar los problemas de personal en la privada». «Un complemento de exclusividad que el Gobierno de rueda va a pagar por dejar de ser exclusivo, es absurdo», ha añadido