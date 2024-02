El último CIS y la sombra de los indultos marcan el inicio de la recta final de la campaña electoral

La recta final de la campaña electoral en Galicia arranca con los coletazos de los resultados de las últimas encuestas publicadas este domingo, en las que Alfonso Rueda revalidaría la mayoría absoluta en San Caetano a pesar del repunte del BNG, y a la espera de los resultados del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que dará a conocer sus datos este lunes, último día permitido para publicar encuestas de intención de voto en Galicia. Los primeros compases de la semana también estarán marcados por la polémica generada por las declaraciones del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre los indultos y la ley de amnistía, que han llevado a los representantes de todos los partidos a sacar la ‘artillería pesada’ en cada acto electoral.

En una semana se despejará toda duda sobre el futuro de la comunidad. Los últimos sondeos publicados este domingo apuntan a que Alfonso Rueda ganará las elecciones llegando incluso a mantener la mayoría absoluta. Así lo certifican las encuestas de Gesop para los diarios de Prensa Ibérica, la de Sigma Dos para El Mundo y Sondaxe para La Voz de Galicia que otorgan al candidato popular entre 38 diputados -que marcan la mayoría absoluta- y 41 en su horquilla más alta.

El sondeo publicado por El País y la Cadena Ser elaborado por 40dB sitúa el valor inferior de la horquilla del PP en 36 diputados, que abriría las puertas a un cambio de gobierno en la Xunta, y el valor superior en 40 diputados. Este mismo sondeo también apunta a la entrada de los de Gonzalo Pérez Jácome con un escaño.

En todo caso, las encuestas apuestan porque el PP de Rueda no conseguiría conservar los 42 diputados que obtuvo en las anteriores elecciones con Alberto Núñez Feijóo. En lo que sí coinciden es en el repunte del BNG, formación liderada por Ana Pontón, cuya horquilla se mueve entre 22 y 26 diputados desde los 19 que tiene ahora. Por su parte, el PSdeG se quedaría estancado entre los 13 y los 16 diputados frente a los 14 que obtuvo el año de la pandemia. Según estos mismos sondeos ni Sumar ni Vox conseguirían entrar en el Parlamento gallego.

Reacción a las encuestas

Cautela y optimismo. Son las dos palabras que resumen las distintas reacciones de los candidatos a los resultados de estos estudios demoscópicos. Así, mientras Alfonso Rueda apuntaba este domingo que él “no se fía de ninguna encuesta” y que lo importante en estas elecciones es “ir a votar sí o sí”, Ana Pontón destacaba que “hay una mayoría que quiere cambio”.

A pesar de los resultados menos favorables para el PSdeG, su candidato José Ramón Gómez Besteiro insiste en que “habrá sorpresas el próximo 18-F”. En Sumar tampoco han caído en el desánimo y se ven con posibilidades de entrar en el Parlamento gallego para formar parte del “gobierno del cambio” por lo que instan a todos los simpatizantes a convencer a cinco personas para captar su voto en las urnas.

La amnistía y los indultos

La jornada ha estado salpicada por la polémica generada tras unas declaraciones que Alberto Núñez Feijóo hizo este sábado sobre la disposición del PP a apoyar un indulto condicionado a dirigentes independentistas catalanes, entre ellos Carles Puigdemont.

En un acto en Ferrol este domingo el expresidente de la Xunta acusó al Gobierno central de querer «embarrar la campaña» y aseguró que «no se da ninguna condición para los indultos». «Voy a ser lo suficientemente contundente: yo he dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía» porque esta medida de gracia «es ilegal, inconstitucional y rompe el principio de igualdad de todos los españoles».

Pero las declaraciones del líder Popular no han convencido al resto del espectro político. El líder de Vox tildó en A Coruña de «gran estafa política» la postura de los populares. «El hecho de que se haya conocido por fin no sólo la confirmación de los contactos del PP con Junts, es decir, con un partido golpista, sino que se haya conocido que el PP llegó a plantearse durante 24 horas la legalidad de la ley de amnistía, que es algo que a nosotros no nos habría durado un segundo», incidió Abascal.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero también cargó contra el jefe de filas de los populares en un acto al que acudió para arropar a Besteiro en el que criticó la «hipocresía» del PP y aseguró que «dentro de unas semanas propondrán la beatificación de Puigdemont». «Hoy es un día importante para la democracia», defendió Zapatero, convencido de que «las cosas que se han conocido suponen el fin de una infamia protagonizada por la derecha y el PP de Feijóo, generando crispación y atacando al gobierno».

En el BNG considera que el PP va «de bandazo en bandazo» y que «lleva toda la semana atacando a Cataluña y ahora resulta que quieren indultar a Puigdemont». Así destacó Ana Pontón quien destacó que los populares habían «apretado el botón del pánico» y «está absolutamente desnortado».

No han sido las únicas formaciones en pronunciarse. Los de Marta Lois elevan un poco más el tono y exigen al aspirante popular, Alfonso Rueda, que dé «explicaciones» sobre la supuesta idea de «indultar» a Puigdemont. “El señor Rueda tiene que dar explicaciones hoy. Lleva todos estos días, todas estas semanas, agitando el tema de la amnistía de Cataluña, pero al señor Feijóo se le escapó que realmente sí tenían pensado los indultos”.