Familiares del ‘Pitanxo’ cargan contra el Gobierno por no aceptar el robot noruego para bajar al pecio

Los familiares de las víctimas del ‘Villa de Pitanxo’ han denunciado que el Gobierno español «todavía no ha acometido sus obligaciones» al «no» abrir una investigación ante un accidente grave. Así lo ha trasladado la portavoz de las familias, María José de Pazo, en un audio remitido a los medios este lunes cuando se cumplen seis meses del naufragio del pesquero a 450 kilómetros al este de Terranova (Canadá), en el que fallecieron 21 personas.

Los familiares y los tres supervivientes insisten en la necesidad de bajar al pecio antes de que termine el verano para recabar pruebas sobre lo sucedido, al tiempo que reiteran sus críticas al Ejecutivo central por no atender esta petición.

«Hemos demostrado de forma demoledora que se puede bajar al barco de forma segura», ha asegurado la portavoz. También ha resaltado que «hay muchas formas de bajar con un robot», y «ese robot ni siquiera lo tiene que poner el Gobierno español». «Noruega ofrece un sónar para medir la profundidad y un robot de forma gratuita y no han hecho caso», ha lamentado.

María José de Pazo ha remarcado que «la Xunta se ha ofrecido a pagar el transporte de ese robot y sónar» pero por parte del Gobierno central «no han hecho caso a este ofrecimiento». Lamenta que «se escudan en que hay una investigación judicial abierta», pero «todavía no hay un juez instructor fijo» ni un juzgado definitivo, por lo que se desconoce «cuándo será».

«Mientras tanto, estamos en tiempo de descuento», deja claro, puesto que los peritos apuntan a que «el tiempo idóneo para bajar era el verano«.

Críticas al Gobierno

La portavoz ha señalado que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, no les trasladase «por escrito» una explicación de por qué no se baja al buque, después de haberse reunido con ella. Igualmente, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no haya recibido a las familias, «aunque fuesen 10 minutos».

Por otro lado, ha criticado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, «que es gallega aparte», debido a que «ni siquiera haya respondido por qué no nos recibe, cuando también hay claramente pruebas de delitos graves contra la seguridad y salud de los trabajadores«.

María José de Pazo ha calificado todo ello de «gran vergüenza» en relación con un Ejecutivo que «alardea de ser el gobierno que vela por la clase trabajadora». En esta línea, ha acusado al Gobierno de «dejadez», «falta de rigor» y «dejación de funciones». «Todas las excusas que fueron diciendo, las fuimos desmontando una por una», ha aseverado.

«Estos 21 tienen unas familias detrás que van a seguir luchando para que se esclarezcan las causas de ese naufragio», ha apuntado, con el fin de que «nunca más vuelva a suceder».