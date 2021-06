Feijóo acusa a Pedro Sánchez de conceder un “autoindulto para salvar la legislatura”

El presidente de la Xunta de Galicia vuelve a la carga contra los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a los líderes del procés que fueron condenados por delitos de sedición, malversación.

“De lo que se trata es un autoindulto del Gobierno para salvar la legislatura”, ha denunciado Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado al Ejecutivo central de utilizar al “independentismo catalán como coartada” como coartada para blindar su mayoría parlamentaria.

“Se están indultando delitos de corrupción, de malversación de fondos públicos. Se está indultando a políticos corruptos sentenciados por el Tribunal Supremo”, ha lamentado Feijóo, que ha asegurado que los presos ahora excarcelados “son los únicos que no han mentido”. “Tengo clarísimo que volverán a delinquir y que intentarán romper nuestro país porque no creen en él”, ha recalcado.

«La peor semana para la Constitución en 40 años»

En esta línea, el presidente de la Xunta ha explicado que “el indulto no está previsto para supuestos en los que el indultado no está dispuesto a dejar de delinquir” y ha alertado de un “clarísimo conflicto de intereses” en la decisión del Ejecutivo central. Además, Feijóo se ha preguntado “quién defiende a la mayoría de catalanes que no quiere la independencia”.

«Probablemente esta sea la peor semana para la Constitución en 40 años», ha lamentado el presidente de la Xunta, que ha defendido que “no hay ni puede haber perdón en la humillación de las instituciones».