Feijoo aprieta a Sánchez por el estado de alarma: “Tras el 9 de mayo seguirá habiendo contagios y muertes”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a cargar contra el mandatario estatal, Pedro Sánchez, por su gestión de la pandemia y por no “dar herramientas” para que las comunidades puedan gestionar la misma tras el previsible fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo. En una declaración ante los medios tras la celebración de la reunión semanal del Gobierno gallego, el dirigente popular ha vuelto a solicitar la reunión de la comisión de presidentes por este motivo.

“Primero se nos dice que los presidentes autonómicos somos la autoridad delegada y que tenemos que gestinar la pandemia y ahora se dice que no nos van a dejar ejercer lo que llevamos haciendo meses. O Sánchez se equivocaba antes o se equivoca ahora. Es evidentes que los presidentes no nos merecemos esta desconfianza”, indicó, para volver a cargar contra un final del estado de alarma que, asegura, el Gobierno central no ha preparado.

Sin instrumentos para gestionar la pandemia

“Faltan tres semanas y no hay ningún instrumento jurídico nuevo para gestionar la pandemia ni se ha preocupado de sentar a los presidentes autonómicos para analizar cómo podemos seguir gestionando esta situación hasta que a final de año tengamos una situación más segura”, reiteró Feijóo, que aseguró que las críticas que le hace al Gobierno central parten de mandatarios autonómicos de todos los colores políticos. “Algunos los dicen en público y la mayoría en privado”, apuntó.

“No se puede gobernar un país mediante un estado de alarma permanente, pero no se puede gestionar una pandemia sin instrumentos jurídicos adecuados. A partir de mayo podríamos estar en la situación de que cualquier decisión que adopte un presidente autonómico sea impugnada por un tribunal. Eso no ofrece ninguna homogeneidad, es un síntoma de descoordinación”, apuntó. “Ya hace semanas que pedí que nos reuniésemos para ver cómo vamos a gestionar a partir del 9 de mayo, porque a partir de esa fecha seguirá haciendo contagios y muertes”, zanjó, para indicar que esta situación debe ser abordada por los presidentes, no por el Consejo Interterritorial de Salud.

“Esto es una cuestión de Estado. No creo que sea mucho pedir reunirse y hablar”, censuró.