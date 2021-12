Feijóo carga contra el BNG y los partidos críticos con la Constitución: «Van contra las mayorías»

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que considera necesario «seguir defendiendo» la Constitución y «tener fuerzas políticas mayoritarias que no tengan ningún complejo» en proclamar que se sienten «orgullosas» de esta y de la Transición. El líder gallego se refería de esta manera al comunicado conjunto emitido ayer por varios partidos críticos con la Constitución, entre ellos el BNG.

En declaraciones a los medios en Madrid durante los actos por el 43 aniversario de la Carta Magna, Feijóo ha constatado que hay partidos «minoritarios» en España que trabajan «contra las mayorías», pero ha enfatizado que más preocupante que eso resulta «que esos partidos tengan un enorme protagonismo en la vida política española, condicionen al Gobierno de España e, incluso, aprueben las leyes que afectan a todos».

O 6 de decembro reivindicamos que somos unha nación viva e con futuro, que temos un pobo con vontade de estar desde si no mundo. A pesar da Constitución que nos nega, afirmámonos con orgullo. Somos unha nación viva no mundo, Galiza.



GALIZA, UNHA NACIÓN VIVA.#GalizaNación pic.twitter.com/xPhKKM3WUs — BNG (@obloque) December 6, 2021

Los «cimientos de la sociedad»

Para Feijóo, la Constitución es «los cimientos sólidos de la sociedad democrática española». «Algo que no se ve, pero sin lo cual no se podrían seguir construyendo espacios de prosperidad, progreso y libertad», ha descrito. «Son esos cimientos que hay que mantener, conservar y poner en valor. Eso que no se ve es lo más importante sobre lo que se construyen los edificios democráticos», ha agregado, a renglón seguido.

Así, convencido de que «cualquier país» firmaría una Transición como la que tuvo España, ha reiterado su «orgullo» por todos los políticos que hicieron posible la Transición y la Constitución, incluido el Partido Comunista de entonces, y ha remarcado que, para él dichos dirigentes son «maestros de la política».

La posición crítica del BNG

El Bloque Nacionalista Gallego firmó, junto a ERC, JxCat, CUP, EH Bildu, Mes per Mallorca y Mes per Menorca, un comunicado en el que califican la Transición de un acontecimiento «impuesto» por «la estructura fáctica heredada del franquismo». De ese escenario surgió, según denuncian, una Constitución que «dejó encerrados los derechos de nuestros pueblos» negando «la realidad plurinacional».

Declaración: 43 Aniversario de la Constitución española. pic.twitter.com/lfDhaI8cck — EH Bildu (@ehbildu) December 5, 2021

Para los partidos firmantes, la Carta Magna de 1978 ha sido «fuente de enfrentamiento y sufrimiento en estas décadas» y ha dado lugar a un modelo autonómico ya «agotado». Las últimas líneas del comunicado recogen como resumen que la Constitución «se ha convertido en instrumento para violentar derechos democráticos básicos», y piden una reestructuración de la misma.