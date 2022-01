Feijóo critica al rey emérito por su exilio en Abu Dabi: “No es la mejor imagen para España”

El presidente de la Xunta de Galicia lanza un dardo al rey emérito Juan Carlos I por su salida en España. A través de una entrevista televisiva, Alberto Núñez-Feijóo, ha admitido que le “sabe mal” que el monarca haya trasladado su residencia a Emiratos Árabes Unidos y ha reconocido que este movimiento perjudica a la imagen de España en el exterior.

“Creo que no es la mejor imagen para España ni para el Gobierno español ni para los españoles esta situación, pero veo que hay mucha gente en el Gobierno que está encantada con esta situación y, además entiende que el rey emérito no puede volver a España aunque no tenga en este momento ninguna causa específica que lo inhabilite para ser rey emérito como es actualmente”, ha apuntado.

Feijóo ha expresado su sorpresa por este movimiento, dado que no hay “ninguna causa específica que lo inhabilite para ser rey emérito”, según ha reconocido en una entrevista en La Sexta.

Feijóo defiende el legado de Juan Carlos I

El presidente de la Xunta ha seguido los pasos del expresidente Mariano Rajoy, que ha defendido la vuelta del monarca a España, y ha defendido su legado. A su juicio, las decisiones que Juan Carlos I ha tomado “como jefe del Estado mayoritariamente han sido beneficiosas para España”, si bien ha reconocido que “las decisiones a nivel personal o en su vida privada”, “se pueden discutir”.

“Pero lo que sí me sabe mal, supongo que a todos los españoles les sabe mal, es tener al exjefe del Estado viviendo fuera de España y, de momento, sin saber muy bien por qué, al menos desde el punto de vista objetivo”, ha resaltado.