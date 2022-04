Feijóo pide pactar su sucesor y refrendarlo en un congreso

Alberto Núñez Feijóo intenta evitar una batalla por su sucesión en el PPdeG mediante un acuerdo de la cúpula del partido para designar quien será su relevo. De una manera similar a como él mismo llegó a la presidencia del PP, pide celebrar un congreso extraordinario, pero con todo decidido antes de las votaciones.

Para ello, necesita pactar una lista “de consenso”, especialmente con Ourense y A Coruña, los dos territorios que, a través de los líderes provinciales, Manuel Baltar y Diego Calvo, han pedido que se celebre un congreso.

Feijóo recuerda que es decisión de la Junta Directiva convocarlo y que podría darse una bicefalia –que el presidente de la Xunta y del PPdeG fuesen personas distintas–, algo que no tendría por qué ocurrir «si hay una candidatura de consenso». «Si es así, no hay ningún inconveniente en hacer ambas cosas de forma simultánea. Si hay un acuerdo de los compañeros en una candidatura de amplio apoyo, las cosas podrían ir en paralelo«, explicó en una entrevista en La Voz de Galicia.

Por la unidad y contra las baronías

«Nuestra diferencia con el Partido Socialista y el Bloque ha sido nuestra unidad. La gente está harta de los egos, de los problemas orgánicos. Por lo tanto, vamos a dedicar poco tiempo a lo nuestro, y vamos a dedicar el tiempo necesario a los demás», ha reivindicado el todavía presidente de la Xunta.

El dirigente gallego insiste mucho en la necesidad de trasladar un mensaje de unidad y asegura que no “tutelará” el proceso, aunque con matices. “Sería una irresponsabilidad por mi parte pegar un portazo, instalarme en Madrid y deciros ‘hasta luego’. Eso no lo voy a hacer. A partir del momento en el que un compañero me suceda como presidente de Galicia, estaré como un consultor si quieren alguna opinión, y si no la quieren, tengo bastantes asuntos y compromisos», esgrime.

Además de confirmar que se marchará en mayo, Feijóo advierte que sería un «grave error» que volviesen las baronías territoriales. «Galicia ya es una ciudad única, un territorio policéntrico. Un partido que vuelva al pasado no va a representar el futuro y sería un grave error. No se lo recomiendo a nadie. No acabaría bien. Además nuestro partido está muy descentralizado», sostiene.