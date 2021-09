Feijóo: “Que haya denuncias falsas, no significa que no haya delitos de odio”

El presidente de la Xunta ha trasladado dos mensajes claros respecto a la denuncia falsa de una agresión homófoba en Malasaña. Alberto Núñez Feijóo advirtió que el caso no puede servir para cuestionar la existencia de delitos de odio: “Que haya una denuncia falsa, no significa que no se produzcan delitos de odio”, señaló el dirigente autonómico.

El líder del PPdeG criticó, al mismo tiempo, que algunos partidos y políticos intenten utilizar en su propio beneficio delitos que están siendo investigados, lo que considera grave, especialmente si quien lo hace es el propio Gobierno del Estado.

“Hay políticos que utilizan este tipo de casos para sacar rédito político en beneficio de un partido y en detrimento de otro. Que un político haga demagogia está mal, pero que lo haga un Gobierno es lamentable y requiere de una explicación”, señaló.