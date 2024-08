Feijóo y Rueda abre en el curso político del PP con ofensiva contra Sánchez: «Es el peor presidente de la historia»

El Partido Popular abre en Cerdedo-Cotobade su nuevo curso político. Su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, el líder de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el expresidente Mariano Rajoy han participado en un acto que ha tenido como protagonista a Pedro Sánchez.

Hacia el presidente del Gobierno central se han dirigido el grueso de las críticas vertidas por los dirigentes del PP. A juicio de Núñez Feijóo, el Ejecutivo central «le queda pequeño a la nación». «Hoy tenemos un Gobierno de España en total decadencia, paralizado, sin apoyos, que lleva escándalo tras escándalo, que mira para otro lado ante los problemas de las familias y ante la degradación permanente de los servicios públicos», ha arremetido Feijóo.

Leer más: Feijóo y Rueda echan mano de Rajoy para la inauguración del nuevo curso político del PP

El líder del PP ha incidido en que el Gobierno de Sánchez no quiere que miren hacia ellos ante sus «casos de corrupción». «Estamos con un Gobierno central humillado por sus socios, que arrincona a quien no le ha votado y se ríe también de los que le han votado […] Intenta censurar al discrepante, divide a los ciudadanos españoles entre ciudadanos de primera y de segunda y, por si fuera poco, además es tibio ante la defensa de la democracia en el mundo; estamos ante un Gobierno que ya está de más, lo saben ellos y lo saben la mayoría de los españoles», ha proseguido Feijóo durante su discurso.

Durante su intervención, el expresidente de la Xunta ha censurado que «es más fácil entrar en la Moncloa si patrocinas una cátedra», en alusión a la investigación judicial en curso que pesa sobre Begoña Gómez, que «si ganas por mayoría» en las elecciones.

Rueda carga por el acuerdo para Cataluña

Por su parte, Alfonso Rueda se ha referido a Sánchez como el «peor presidente de la historia» y «gran mentiroso por sistema», y ha advertido que él se «revelará» contra las «discriminaciones» entre comunidades autónomas.

Acompañado de los presidentes de la Comunidad Valenciana y Castilla y León, Carlos Mazón y Alfonso Fernández Mañueco, y ante más de 2.000 simpatizantes, Rueda se ha referido a las «discriminaciones» para criticar, de un lado, la financiación singular pactada para Cataluña; mientras que, por otro, ha vuelto a pedir a Sánchez que le reciba tras su reelección como presidente de la Xunta tras las elecciones autonómicas de febrero, tal y como «inmediatamente» le solicitó porque «hay muchas cosas que plantear».

«Seguimos esperando porque, por supuesto, ya fue recibido el lehendakari (Imanol Pradales). Nada que decir, pero nosotros también queremos. Y ya fue recibido el nuevo president de la Generalitat (Salvador Illa) unas cuantas veces», ha esgrimido Rueda. Esto es muestra, ha añadido, de que en La Moncloa «ni hay iniciativas, ni inversiones, ni una sola postura responsable» con la Comunidad gallega, porque para el Gobierno central «lo primero es Pedro Sánchez, lo segundo es Pedro Sánchez, lo tercero es Pedro Sánchez y lo último es Galicia».

Ante este escenario, Alfonso Rueda ha arremetido contra la «chulería» del ministro «tuitero» de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al que ha afeado que dijese esta semana que el tren funciona «mejor que nunca». «Es mentira, funciona peor que nunca y nos tienen que corresponder con las inversiones que Galicia merece», le ha corregido.

La solidaridad entre territorios

En lo que respecta a la financiación autonómica, el presidente gallego ha advertido que «la solidaridad y la igualdad» entre territorios es «sagrada». Por eso, ha llamado a que este debate se haga de forma conjunta, porque «nadie tiene por qué perder y todos pueden ganar».

En este sentido, ha acusado al Gobierno central de hablar «separadamente» con las comunidades autónomas y de querer que se peleen «por los restos del banquete que dejen los independentistas».

Así, ha avisado de que «Galicia no va a renunciar a nada de lo que le corresponde». «Seremos los primeros en garantizar que no se tome ninguna decisión que perjudiquen al conjunto. Yo me revelo, Galicia se revela», ha añadido.

También ha arremetido el titular de la Xunta contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por su oposición al proyecto industrial de Altri en Palas de Rei. Le ha pedido que deje «trabajar» a los gallegos: «Esto no va sobre empresas concretas, va sobre actitudes, sobre crear empleo y riqueza o imponer la ideología».

Al respecto, Rueda ha rechazado tener que «escoger entre desarrollo industrial y protección del medio ambiente». «Queremos medio ambiente, riqueza e industria para Galicia y nosotros garantizamos todo eso. No tenemos que elegir», ha zanjado.

El camino para Feijóo

Echando la vista atrás, tras un año político que ha sido el de su primera victoria como candidato en unas autonómicas con mayoría absoluta, Rueda ha tirado de ironía para dar las «gracias» a Sánchez por «ayudar» al triunfo del PPdeG, porque el socialista «tanto visitó» Galicia durante la campaña.

Leer más: Rueda cierra filas con Feijóo tras sus críticas a la política migratoria de Sánchez

«Dijo si Galicia vota, si hay democracia, sale Rueda y sale Feijóo. Yo le digo una cosa: hubo democracia, Galicia votó. Gracias, Pedro Sánchez, poy ayudarnos a conseguir ese gran resultado», ha esgrimido. Además, ha aprovechado para atacar a la oposición gallega. Del BNG ha lamentado que «se deja tomar el pelo» por Sánchez «por sistema», mientras que el PSdeG está «absolutamente desdibujado» y solo sigue «la voz de su amo».

A juicio de Rueda, las autonómicas del 18 de febrero fueron el «examen» del PPdeG, pero ahora «toca hacer todo lo posible» para que España, cuando toque pero «cuanto antes», «tenga un presidente como se merece» de la mano de Alberto Núñez Feijóo. «Necesitamos ese cambio cuanto antes», ha insistido Rueda, para recalcar que las filas gallegas del partido están «preparados para todo» lo que pidan desde ‘Génova’.