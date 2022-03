Feijóo y Ayuso exhiben en Madrid el fin de la era Casado: “Hoy somos todos un mismo equipo”

Exhibición de músculo en Madrid. Este martes, el futuro líder del PP y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su homóloga en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han protagonizado uno de los grandes actos de la campaña del mandatario autonómico de cara al congreso extraordinario en el que, como único candidato, tomará el relevo a Pablo Casado al frente del partido.

Ambos dirigentes han dado por superada la crisis en el que el partido se sumió debido a un supuesto espionaje por parte de Génova al entorno de Ayuso debido a la sombra de posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia a una empresa que estaba asesorada por el hermano de la presidenta. En el acto no se mencionó ni a Casado ni al tema en cuestión, pero no faltaron proclamas de unidad. “Hoy somos todos un mismo equipo y una misma organización”, proclamó la dirigente.

Según fuentes del PP madrileño, al acto acudieron unos dos mil afiliados del partido. Curiosamente, este mitin de un proceso de primarias sin rivales para Feijóo se produce justo cuando se cumple un mes de la mayor crisis interna que ha sufrido la formación y que se saldó con la caída de Casado y la petición unánime de las baronías de un cambio de rumbo liderado por el político de Os Peares, que en 2018 rechazó, en último momento, dar la batalla por el relevo de Mariano Rajoy.

La oposición ironiza con Ayuso

En Galicia, tanto el BNG como el PSdeG, segunda y tercera fuerza en el Parlamento gallego, han cargado con fuerza en las últimas semanas contra Feijóo. Lo acusan de estar dejando de lado sus obligaciones como presidente de la Xunta en un momento de extrema complicación, debido a la guerra en Ucrania y las consecuencias que está teniendo en el alza del precio de los carburantes y la energía, lo que ha dejado en parada técnica a muchos sectores estratégicos de la comunidad.

En este tiempo, desde que el nombre de Feijóo emergió como relevo de Casado, los líderes de los partidos en la oposición, tanto Ana Pontón como Valentín González Formoso, ironizaron también con el que el mandatario gallego había decidido dado el salto a Madrid porque así se lo había permitido Ayuso.

De la distancia a la unidad

Lo cierto es que, en el pasado, ambos dirigentes populares, al margen de firmar los mejores resultados electorales del partido, evidenciaron su distancia en numerosas ocasiones. La más sonada en la pandemia, cuando en plena polémica de la madrileña con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, Feijóo dijo que no se sentiría responsable si gestionase de la misma manera que la presidenta madrileña.

Con unos discursos que, en teoría, parecían muy alejados dentro de la misma formación, Ayuso no participó en la campaña electoral de Feijóo en Galicia, ni Feijóo en la de Ayuso en Madrid. Sin embargo, el éxito electoral de ambos y la caída de Casado, han disipado las distancias. No en vano, el presidente de la Xunta apoyó públicamente a la madrileña en los primeros días de la gran crisis del PP, indicando que no albergaba dudas sobre ella y sobre la correcta gestión de los contratos de la etapa pandémica.

Este martes, ahora juntos, Feijó y Ayuso quisieron realizar una exhibición de fuerza en toda regla.

El presidente del Partido Popular de Madrid, Pío García Escudero (2-i), la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (2-d), y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (d), acompañan al presidente de la Xunta y futuro líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (3-i), durante un acto conjunto celebrado este martes en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

«Para devolver la paz, cuenta con nosotros»

Ayuso aseguró que Feijóo tiene “un gran reto por delante” y le agradeció la “generosidad” de dar el paso de liderar el PP. «De todos los cientos de miles de afiliados la persona que ha bajado al tono eres tú», destacó.

Tras asegurar que es una persona «completamente distinta» de Pedro Sánchez porque «no miente», afirmó que Feijóo ha dado «paz» en Galicia, «en el partido y en el centro derecha«. «Para devolver la paz al PP, cuenta con todos nosotros«, le dijo, ante un auditorio entregado.

Aparte de Ayuso, también tomaron la palabra el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; y el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, que han cerrado filas con Feijóo y han elogiado su generosidad por dar un paso adelante para liderar el partido. «El PP de la Comunidad de Madrid te va a hacer sentir orgulloso de todos nosotros. Te vas a poder sentir orgulloso de este partido», ha espetado el regidor al presidente de la Xunta.

Ayuso- Almeida

“Aquí nos tienes, el PP de Madrid, estamos todos contigo«, indicó García Escudero en un mensaje que es clave porque, para muchos, en el germen de la crisis del PP, más allá de la investigación sobre Ayuso, está la batalla por el control del PP madrileño, que dividió al partido madrileño y a sus dos principales activos: Díaz Ayuso y Martínez-Almeida, que tras verse salpicado por la crisis interna dejó la portavocía nacional.

Una herida que Feijóo ha buscado suturar, elogiando a la presidenta madrileña, a la que ya ha apoyado para presidir la formación a Madrid y al apuntar que su tándem electoral con Almeida es «infalible».

«Si te insultan, es que te temen»

En su turno de palabra, Feijóo no escatimó en halagos hacia Ayuso. Así, a pesar de las críticas que en otro momento deslizó sobre ella, aseguró que había descubierto a la presidenta madrileña “en plena pandemia”, al defender a la Comunidad de Madrid con una «entereza, solvencia y seriedad» que le dejó «impactado». «En estos momentos críticos de estrés máximo es cuando se conoce a la gente», dijo.

Además, aludió al hecho de que otras formaciones «no paren de insultarla», algo que, a su entender, es una «prueba inequívoca del nerviosismo político que produce». «Si te insultan es que te temen«, apostilló, para añadir que ahora también le ocurre a él desde que es candidato a liderar el PP y que igual «empatan».