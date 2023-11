Ferraz y Génova se volcarán en unas elecciones gallegas cada vez más alejadas de las vascas

Después de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, tanto PSOE como PP miran con atención a Galicia y las próximas elecciones autonómicas. Para las dos formaciones se han convertido en una fecha clave en en conjunto del estado español en este momento político. Se trata de una prueba de fuego para ambos partidos y, sobre todo, para sus actuales líderes.

Este domingo, en una entrevista en la Radio Galega, el líder del PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, indicó que “es fundamental ganar en Galicia” las próximas elecciones autonómicas y ha asegurado que la expectativa es “lograr una nueva victoria”.

El de Os Peares saca pecho y asegura que desde que asumió las riendas de su partido, el PP ha cosechado “todas las victorias concatenadas” y ha reconocido que es “esencial” poder lograr una nueva mayoría en Galicia, donde él “aprendió todo” en política.

Asegura Feijóo que los populares “tienen las condiciones para repetir” la mayoría absoluta en el Parlamento gallego y lograr el quinto mandato consecutivo.

Rueda baraja febrero

La incógnita está en cuándo será la cita de la ciudadanía gallega con las urnas. Hasta el momento, Alfonso Rueda guarda mutismo sobre la fecha que, tradicionalmente, coincide con las elecciones en Euskadi. No obstante, distintas fuentes consultadas por este medio aseguran que, en esta ocasión, es muy probable que no haya coincidencia. El presidente gallego deslizó hace unos días que no era “fundamental” que ambos procesos electorales se celebrasen a un tiempo, algo que ocurre, no obstante, desde 2009. Además, el hecho de que Urkullu no vaya a repetir hace pensar que el PNV necesita más tiempo para rodar a su candidato, Imanol Pradales.

Leer más: Sánchez impulsará a Besteiro desde el Gobierno ante un posible adelanto electoral en Galicia a marzo

En realidad, desde hace ya varias semanas en San Caetano se baraja la posibilidad de que el mandatario gallego convoque elecciones inmediatamente después de la aprobación de los presupuestos del Gobierno autonómico, sin esperar ni por vascas ni por europeas. Tal y como apuntó Eldiario, con la votación prevista para el próximo 19 de diciembre, distintas voces apuntan a que el PP estudia la jornada del 18 de febrero de 2024.

Fuentes del entorno del PP gallego indican que las encuestas internas del partido aseguran que Rueda tiene de cara mantener el Gobierno de la Xunta, en un escenario en el que, de nuevo, el PPdeG sería capaz de amarrar a los votantes de Vox. Lo haría a pesar de la irrupción de una nueva lista que podría restarle apoyos, la de la Democracia Ourensana de Pérez Jácome, el regidor de a Cidade das Burgas.

Los tiempos de los candidatos

En realidad, el PP es consciente de que cuanto antes celebre las elecciones menos tiempo tendrá también José Ramón Gómez Besteiro, el candidato del PSdeG, a darse a conocer. Además, sostendrían que una convocatoria más pronta beneficiaría a los populares ante la polémica suscitada por la ley de amnistía. Pero el PSOE también juega sus cartas.

El político lucense volvió por la puerta grande a la actividad política este 2023 pero se mantuvo siete años apartado por causa de las imputaciones a las que fue sometido por la jueza Pilar de Lara. El que fuera secretario xeral de los socialistas gallegos cuenta con el total respaldo de Ferraz. Cuando estuvo en condiciones de regresar a la vida política fue propuesto, incluso, como ministro de Industria, cargo que rechazó para apostar por ser delegado del Gobierno en la comunidad, un puesto que le duró poco debido a la convocatoria de elecciones generales. Número uno del PSOE por la provincia de Lugo, Sánchez lo colocó en el comité negociador de los pactos de investidura, otorgando un mayor peso público a su figura.

Además de esto, distintas fuentes consultadas por Economía Digital Galicia aseguran que es mandato del propio líder del PSOE mimar a Galicia especialmente de cara al proceso electoral. Así, se esperan anuncios de inversiones por parte de todas las áreas de Gobierno. Lo dejó entrever el propio Besteiro recientemente, cuando indicó que más allá del origen de los ministros, en breve se vería que el nuevo Ejecutivo es «100% gallego».

Campaña

Besteiro ironizó este domingo a respecto de las declaraciones de Feijóo, indicando que, tras perder en Madrid, el de Os Peares necesitaba resarcirse en Galicia. «Feijóo vuelve a confundir una vez más sus ambiciones personales con lo que se decide y, sobre todo, con lo que vota la ciudadanía; el perdedor de las elecciones en España pretende ser ahora el ganador de las elecciones en Galicia», manifestó el lucense, que se encontraba en Madrid, en la fiesta socialista con motivo de la investidura de Sánchez.

De una forma u otra, lo que parece claro es que tanto Feijóo como Sánchez se volcarán en las elecciones gallegas, en las que al menos en el caso del expresidente gallego se espera una «presencia continuada» en la campaña.