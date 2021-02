Galicia arranca la vacunación de mayores de 80 años con una prueba piloto en Santiago

Casi 570 personas mayores de 80 años han sido citadas este viernes en ocho centros de Atención Primaria del área de Santiago y Barbanza para comenzar el proceso de vacunación frente a la Covid-19 en Galicia. Se trata de la antesala del inicio general del proceso, previsto para el lunes 22 de febrero en toda la comunidad.

Sobre las 10:00 horas los ocho equipos especiales de vacunación del área sanitaria de Santiago y Barbanza comenzaron a poner las primeras dosis a personas de este grupo en ocho centros en los que han sido citados 569 mayores de 80 años y que en tres semanas recibirán la segunda. Fuentes de esta área han destacado la normalidad en el proceso, «sin ningún tipo de reacción» en las primeras horas de la mañana.

«Que vengan, que no pasa nada»

Los ancianos se han mostrado contentos por recibir la vacuna, ya que consideran que una vez inmunizados podrán «salir más» y animan a la gente a que acuda a recibir la dosis. Un varón que ha respondido a la cita en Milladoiro ha comentado a su salida que lo hacía «con ganas» y ha animado al resto del colectivo que «vengan, que no pasa nada».

En la localidad coruñesa de Boiro, por su parte, han acudido también a vacunarse, entre otros, una mujer de 98 años que ha destacado que ha sido «estupenda». «No me he enterado, me ha gustado mucho», ha valorado. Mientras, un varón que recibió también esta primera dosis ha subrayado que «hay que protegerse de alguna manera». «Llevé una sorpresa agradable porque cumplí ahora los 80 años y hay mucha gente que tiene más», ha concluido.

Esta prueba supone un «pilotaje», ha explicado el área sanitaria compostelana, del proceso de vacunación que el lunes se extenderá a toda Galicia y en el que se prevé vacunar a unas 200.000 personas.