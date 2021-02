El 40% de ayuntamientos de Galicia esquiva el «riesgo extremo» por contagio

Galicia mantendrá al menos una semana más el grado máximo de restricciones impuestas por la Xunta para bajar los contagios de la tercera ola del coronavirus. A pesar de que la comunidad ha conseguido doblegar la curva, el presidente del Gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijóo, indicó este lunes que varios eran los factores que impedían, por el momento, poner en marcha una desescalada más amplia. La presión hospitalaria, todavía por encima de los picos de las olas anteriores, la escasez de dosis de vacunas y la irrupción de nuevas cepas de coronavirus son cuestiones que el comité clínico ha tenido en cuenta a la hora de proponer mantener los cierres perimetrales de los municipios gallegos y la clausura de la actividad hostelera. El mandatario gallego indicó que la baja inmunidad alcanzada en la comunidad gallega al virus, por debajo de la media española, hace que la población sea más vulnerable ante las nuevas variantes.

A pesar de todo, el presidente de la Xunta –que anunció que, a partir del miércoles, el comercio retomará su horario habitual (excepto los centros comerciales, que seguirán cerrados los fines de semana)– indicó que dentro de una semana el comité clínico de expertos sanitarios volverá a reunirse. Entonces, si los datos epidemiológicos acompañan, comenzarán a plantearse medidas de desescalada graduales que incluyan también el ámbito de la hostelería.

Galicia: 124 concellos sin “riesgo extremo”

Pero, con el mapa epidemiológico en la mano, ¿cuáles son los ayuntamientos gallegos más preparados ya para iniciar una desescalada? Atendiendo a los últimos datos facilitados por el Sergas, con cifras que van hasta las 18.00 horas del pasado domingo, hasta 124 concellos gallegos han logrado ya esquivar la tasa de “riesgo extremo” por contagios. Es decir, el 39% de los ayuntamientos de Galicia ha conseguido rebajar la incidencia de contagios por cada 100.000 habitantes a 14 días a menos de 250 casos.

La mayoría de estos ayuntamientos se encuentran en las provincias de Lugo y Ourense y, de las siete ciudades de Galicia –las que acumulan la mayor parte de la población–, tan solo Vigo ha conseguido escapar de la situación de riesgo extremo.

Lugo y Ourense

De los 124 ayuntamientos gallegos que han logrado sacar su tasa de contagios de los ratios de riesgo extremo (más de 250 casos por cada 100.000 habitantes), la mayoría se encuentran ubicados en las provincias de Ourense y Lugo. En la provincia lucense son 43 los ayuntamientos por debajo de la tasa de ‘riesgo extremo’, mientras que la provincia ourensana suma 48 municipios. Pontevedra contabiliza 14, incluyendo núcleos poblaciones importantes como la propia ciudad de Vigo, Baiona o Nigrán.

En el caso de la provincia de A Coruña, hay casi una veintena de concellos con tasas de contagio inferiores a los 250 casos por cada 100.000 habitantes, aunque ninguno de ellos son las ciudades de A Coruña, Santiago y Ferrol. Sí se encuentran en esta posición municipios como Teo, Ames, Noia, Rianxo, Dumbría o Fisterra.

Ayuntamientos libres de Covid

En estos momentos, la comunidad gallega tiene casi una treintena de ayuntamientos en donde apenas se han registrado contagios en los últimos 14 días (con una incidencia de menos de 25 casos por 100.000 habitantes). Los municipios sin casos de coronavirus han aumentado desde finales de enero, cuando se alcanzó el pico de la tercera ola, sin embargo, la comunidad aún está lejos de los datos de diciembre, cuando se contabilizaban cerca de un centenar de ayuntamientos libres de la pandemia.

En estos momentos, Cervo, Barreiros, Muras, Xermade, Ribeira de Piquín, Pol, Negueira de Muñiz, Navia de Suarna, Antas de Ulla y Folgoso do Courel, en Lugo, presentan menos de 25 contagios por cada 100.000 habitantes. En Ourense, los ayuntamientos sin contagios en las últimas dos semanas, son Rubiá, Vilariño de Conso, Manzaneda, Chandrexa de Queixa, Montederramo, Castro Caldelas, A Teixeira, Parada do Sil, Baños de Molgas, Piñor, Beariz, Entrimo, Cenlle, Ramirás, A Bola, Beade y Pontedeva. En Pontevedra, Dozón también logra situarse entre los ayuntamientos que prácticamente ya no registran contagios.

Queda por ver ahora si, la próxima semana, la desescalada gradual que prepara la Xunta comenzará a notarse en alguno de estos ayuntamientos.