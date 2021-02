Galicia mantiene máximas restricciones: los bares siguen cerrados, pero el comercio amplía horario

La desescalada aún tardará en Galicia y será gradual. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dado cuenta este lunes de los acuerdos alcanzados tras la reunión del comité clínico que asesora al Gobierno gallego en materia de coronavirus. Se esperaba que de este cónclave saliesen nuevas medidas de alivio a las restricciones impuestas el mes de enero para frenar la tercera ola del virus. Ha sido así, aunque de forma, por el momento, descafeinada. El mandatario gallego insistió en varias ocaciones a lo largo de su comparecencia que aunque su deseo era aplicar una reapertura mayor, en este momento, es imposible. La aparición de las nuevas cepas, la falta de vacunas y el hecho de la baja inmunidad de la comunidad gallega han sido factores decisivos, así como el factor de la presión hospitalaria que, aunque baja, sigue superando a la de olas anteriores.

Con estos datos sobre la mesa, Feijóo ha anunciado que la decisión del comité clínico es la de mantener a Galicia en estado de máxima alerta, prolongando en general la situación actual de cierres perimetrales en cada municipio.

Alivio en seis ámbitos: de la educación al comercio

No obstante, la Xunta pone en marcha un alivio de restricciones en seis ámbitos.

En el ámbito de la educación, las clases presenciales universitarias se retomarán a partir del 1 de marzo, mientras que las educaciones de carácter especial (escuelas de música, conservatorios, etc) podrán retomar actividad presencial a partir del día 22, si bien quedan todavía prohibidas las clases de canto y de instrumentos de viento de forma presencial.

En el caso de la educación universitaria, la Xunta acelerará esta semana un cribado de estudiantes para dar garantías a la comunidad educativa ante la vuelta de las clases presenciales.

Destaca también que a partir del próximo miércoles el comercio vuelve a su horario habitual en Galicia (en enero se le obligó a cerrar a las 18.00 horas). Sin embargo, los centros comerciales se mantienen como hasta ahora, es decir, no podrán abrir durante los fines de semana. Se mantiene, eso sí, las restricciones de aforo del 50% en todo el ámbito comercial no esencial.

En el ámbito del deporte, se permitirá la reapertura de los recintos deportivos al aire libre para el ejercicio de prácticas deportivas individuales, del mismo modo que se permite, de nuevo, la vuelta de la actividad deportiva de ámbito federado.

En lo que tiene que ver con el transporte, se permitirá la reapertura del interior de los restaurantes de las áreas de servicio para que puedan dar servicio, de carácter individual y por mesa, a los camioneros.

Por último, se retoma la actividad en el ámbito de la cultura. Bibliotecas, archivos, museos y salasa de exposiciones, así como cines teatros y audorios podrán reabrir con un aforo del 30%.

De este modo, la hostelería continúa cerrada en la comunidad gallega, si bien el presidente Feijóo precisó que, a partir de la próxima semana, y si los contagios continúan descendiendo, se abordará la posibilidad de comenzar una desescalada en este sector.