Galicia prepara el verano: así son las restricciones más ‘blandas’ de la desescalada

Cambio de normas a las puertas del verano. Con el sol rascando en la puerta y la ciudadanía ansiosa por dejar atrás la pandemia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles las restricciones más ‘blandas’ de la desescalada, que entrarán en vigor la medianoche del día 12 y preparan el escenario para la época estival.

El presidente gallego ha presentado el nuevo paquete de medidas como un telonero de la «revisión integral» de todos los sectores afectados por la pandemia que se llevará a cabo la próxima semana. Las autoridades harán una inspección a fondo para rediseñar, acorde con la «buena situación epidemiológica de nueva normalidad» que vive Galicia, nuevas normas menos restrictivas en ámbitos como hostelería, cultura y ocio, entre otros.

Así, el adelanto de restricciones que entra en vigor a las 00:00 horas del sábado, dibuja un panorama mucho más acorde al que se suele ver en los días previos al verano. Con un aumento del turismo tras la caída del estado de alarma, la vuelta paulatina de los peregrinos y los avances en la vacunación, los meses de calor se perfilan como una oportunidad de recuperación económica.

Bares abiertos hasta la 1

Una de las medidas más esperadas. Los hosteleros llevan tiempo pidiendo la unificación del horario máximo de apertura para todos los establecimientos del sector, que fue variando y ampliándose según el tipo de licencia (restaurante o bar, haciendo distinción entre estos últimos según sirven comida o no). A partir del sábado, todos los locales de hostelería de Galicia podrán permanecer abiertos hasta la una de la madrugada, con el requisito del medidor de CO2.

Hasta 15 personas en terraza

Complementaria a la anterior, esta nueva norma amplía de 10 a 15 las personas que se pueden sentar en una misma mesa en terrazas al aire libre. En el caso de las mesas que se encuentren en el interior de los locales, el número máximo de comensales continúa siendo de seis. Los aforos actuales de 75% en exteriores y 50% en interiores, en casi toda Galicia, se mantienen en toda la hostelería por el momento.

Fin de la prohibición de reuniones de no convivientes

A partir del sábado queda sin efecto la prohibición de reuniones de personas no convivientes entre la 1 y las 6 de la madrugada. El levantamiento de la norma aplica tanto a espacios públicos como a domicilios, por lo que no existirá ningún tipo de restricción en cuanto a reuniones a ninguna hora ni en ningún lugar. No obstante, el presidente autonómico ha querido remarcar que «todavía hay que derrotar el virus», y ha hecho un llamamiento a la prudencia.

Ocio infantil

Los niños también salen beneficiados con las nuevas medidas. El aforo en actividades de tiempo libre para niños y jóvenes aumenta hasta el 70%. En el caso de las actividades en espacios abiertos, la capacidad máxima permitida pasará de 50 participantes a 125, sin contar los monitores. Aquellas que se lleven a cabo en espacios cerrados, el aforo aumenta de 25 a 50 participantes, además de los monitores.

Albergues juveniles y de peregrinos

El Xacobeo tiene peso en las decisiones del Ejecutivo gallego. Desde el día 12, la capacidad máxima de los albergues juveniles será de hasta un 70% de su aforo respetando la distancia de seguridad, mientras que las tiendas de campaña podrán tener una ocupación del 50% de su capacidad máxima habitual. En cuanto a los albergues de peregrinos, seguirán teniendo una capacidad máxima del 30%, salvo que los ocupantes de la habitación compartida estén acreditados como grupo burbuja.