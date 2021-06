El verano arranca en Galicia con ocio nocturno, terrazas al máximo y sin mascarilla en exteriores

El verano en Galicia empieza con un nuevo paquete de medidas que relaja las restricciones y prepara el escenario para una temporada estival más prometedora que la anterior. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado las nuevas normas que regularán la autonomía en materias relativas al Covid-19 desde el próximo sábado, y que incluyen la reapertura del ocio nocturno el primer día de julio, el 100% de aforo en terrazas y la no obligatoriedad de la mascarilla en exteriores, entre otras.

La reapertura de pubs y discotecas, una de las medidas más esperadas, llegará el 1 de julio como estaba previsto. Aunque la fecha es segura, Feijóo ha aclarado que todavía quedan por determinar muchos aspectos de la nueva medida, como el horario de cierre, los aforos y las normas que han de seguir los establecimientos. Con todo, se espera que se celebre próximamente una reunión entre las autoridades y el sector del ocio nocturno, con el objetivo de afinar dichos matices.

En exteriores; «o mascarilla o distancia»

El presidente de la Xunta se ha referido a la medida adoptada por el Ejecutivo central que elimina la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores a partir del 26 de junio. Feijóo ha puntualizado que en Galicia será preceptivo «llevarla encima en todo momento» aunque no se esté utilizando, por lo que pasará a «formar parte de nuestras pertenencias obligatorias». Además, en los ayuntamientos con nivel máximo de riesgo habrá que mantener la mascarilla en el exterior, aunque en estos momentos no hay ninguno en la comunidad.

Leer más: La Xunta quiere mantener la mascarilla en exteriores si no hay metro y medio de distancia

El líder gallego ha anunciado que la Xunta de Galicia defenderá en el Consejo Interterritorial de Salud que la mascarilla siga siendo obligatoria cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad de un metro y medio entre personas. Sin embargo, no será imperativo llevarla cuando se esté paseando con personas convivientes aunque no se respete dicha distancia.

Terrazas al máximo

La hostelería también tiene novedades. El aforo en el interior de bares, cafeterías y restaurantes seguirá siendo del 50%, pero las terrazas podrán volver al 100% de su capacidad, siempre y cuando garanticen la distancia de seguridad de un metro y medio entre las mesas. Se podrá volver a pedir y servir en barra, aunque no consumir en ella, por lo que servirán como espacio para entregar la consumición al cliente, que deberá comer o beber en la mesa.

Además, aumenta al 75% el aforo en lugares de culto, academias, cines, museos, teatros, centros de formación, gimnasios, archivos, bibliotecas, acuarios y zoológicos. Se incrementa de 25 a 50 personas el número máximo de asistentes a entierros, se reabren las áreas de descanso de ocio infantil de los centros comerciales, y se aumenta la capacidad máxima en plazas de pie de los transportes públicos hasta un tercio del total.

Se permitirá de nuevo el contacto físico en los establecimientos de actividades deportivas y en las academias de danza. Los empleados de la Xunta que estaban teletrabajando podrán incorporarse de manera presencial a su puesto a partir del 5 de julio.