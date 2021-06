La Xunta quiere mantener la mascarilla en exteriores si no hay metro y medio de distancia

La Xunta de Galicia defenderá en el Consejo Interterritorial de Salud que la mascarilla siga siendo obligatoria cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad de un metro y medio entre personas. Así, sería necesario su uso en terrazas (excepto en el momento del consumo) al no poder mantenerse esta distancia entre personas, pero no, por ejemplo, en un paseo entre convivientes.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado en rueda de prensa tras la reunión del Comité Clínico que el Gobierno no haya informado de su plan en las comunidades, y ha defendido que la propuesta de Galicia es «clara» y «sólidamente construida» en base a criterios médicos, aunque ha matizado que se modificará si así lo exige un real decreto del Ejecutivo estatal.

Obligatorio llevarla encima

Feijóo ha matizado que aunque se levante la obligatoriedad de llevar mascarilla en exteriores de manera general, para los gallegos seguirá siendo imperativo «llevarla encima» en todo momento cuando se abandone el domicilio. «Formará parte de nuestras pertenencias obligatorias», ha sentenciado.

Además, en los ayuntamientos con nivel máximo de riesgo (más de 500 casos por cada 100.000 habitantes) habría que mantener la mascarilla en el exterior, aunque en estos momentos no hay ningún concello en Galicia que se encuentre en dicho nivel.