Gómez-Reino, ex líder de Podemos en Galicia y próximo a Yolanda Díaz, también se cae de las listas

Cambio de caras en la listas de Sumar de cara a las elecciones del 23J. El diputado de Galicia en Común por A Coruña, Antón Gómez-Reino, ha anunciado que renuncia a presentarse en las candidaturas de la formación. Asegura que la decisión se ciñe a “cuestiones personales” pero que no se alejará de la política de forma definitiva, ya que jugará otro papel en la campaña electoral.

Ex líder de Podemos en Galicia, Gómez-Reino era en la actualidad un cargo muy próximo a Yolanda Díaz, de hecho fue a apoyar la presentación de Sumar al acto de Magariños al que no asistió la cúpula de Podemos. Distintas fuentes aseguran, no obstante, que su presencia en las listas no contaba con el apoyo de las distintas formaciones integradas en la formación de Díaz.

El diputado coruñés lideró la candidatura de Galicia en Común en las elecciones autonómicas de 2020, en las que el espacio rupturista fue desalojado del Parlamento gallego, pasando de 14 a cero escaños. Gómez-Reino asumió ese papel siendo diputado en las Cortes tras una negociación en el espacio en la que se impuso la voluntad de Pablo Iglesias de que el cabeza de lista tenía que ser de Podemos, lo que lo situó como cabeza de cartel en las autonómicas. Tras la debacle, mantuvo su escaño en Madrid como diputado.

Pam también se queda fuera

Gómez-Reino, junto con Yolanda Díaz, son los únicos dos diputados de este espacio político por las circunscripciones gallegas que actualmente tienen escaño en el Congreso, al lograr representación por A Coruña y Pontevedra.

La política ferrolana consiguió su escaño tras desembarcar en la provincia de Pontevedra, lo que le costó a la actual secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ‘Pam’, quedarse fuera del Congreso al concurrir de segunda por su provincia. Precisamente, la número dos de Irene Montero está fuera de las quinielas para repetir su candidatura por Pontevedra y tampoco tiene encaje en la lista madrileña.

Críticas de Iglesias

La proximidad de Gómez-Reino con Yolanda Díaz le llegó a costar las críticas de Pablo Iglesias quien, durante una tertulia radiofónica, relacionó a su «amigo» con los «culos» que buscan un sillón en política y al que le había recomendado «disimular» sus «ambiciones personales».

Para el proyecto de Sumar, en el caso de la provincia de A Coruña y salvo sorpresa, todo apunta a que la presidenta de Sumar y estrecha colaboradora en Galicia de este proceso, Marta Lois, será la persona que liderará la lista en una provincia.