Guerra en el Parlamento de Galicia por el frenazo a los fondos de los PERTE

Cruce de reproches en el Parlamento de Galicia a cuenta de los fondos europeos Next Generation. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado que su Ejecutivo «hace los deberes» y ha criticado la gestión del Gobierno central en esta materia.

«Hay 33.000 millones para los PERTE industriales. ¿Por qué, si el Gobierno no tiene competencia en industria, se reserva el 100% de los fondos? De esto no le interesa hablar porque habría que hablar que, de los 33.000, hay menos de 10.000 convocados, apenas el 30%; que solo 4.200 están resueltos y 29.000 pendientes de comprometer, es decir, embalsados», ha censurado el presidente autonómico.

En esta línea, el presidente gallego ha recordado que el Ejecutivo autonómico solo tiene ingresados 1.008 millones de euros -a 30 de noviembre tenía asignados 1.206-. Se trata de fondos que, además, llegan «condicionados» y de los que, se ha quejado, el Gobierno estatal solo estima que «30,4 millones, el 0,08%» se destinarán a política industrial.

«Si esto no influye en la política industrial de nadie yo no entiendo nada. ¿Estamos a tiempo de revertir la situación? Sí, pero se acaba el tiempo. Pidieron una prórroga tras cesar a todo el mundo que llevaba estos asuntos y a otros países no les hizo falta. Que se acaben las prórrogas y dejen de lavarle la cara al Gobierno», ha pedido a los socialistas gallegos.

Rueda ha reclamado al Gobierno central que apueste por el Corredor Atlántico de mercancías, que impulse la red de hidrógeno verde y que atienda las prioridades autonómicas en materia de planificación eléctrica. A su juicio, Galicia no padece «una crisis industrial», sino «una crisis energética» dado que buena parte de sus principales industrias son grandes consumidores. En este sentido, ha lamentado que «las buenas palabras» de la ministra Teresa Ribera, tras su último encuentro, acabasen con «un jarro de agua fría».

El PSdeG acusa a Rueda de buscar culpables

Estas palabras han encontrado réplica en el portavoz del PSdeG en el Parlamento de Galicia. Luis Álvarez ha echado en cara a la Xunta que no ejerce sus competencias «exclusivas» en materia industrial. Además, ha censurado las «fotografías» de «explotar conflictos en los que la Xunta no tiene competencias y no estar donde sí», y puso como ejemplo gráfico que «se hicieron fotos en el caso de Alcoa pero ninguna en el de Vestas», comprometida para Lugo «y que está en el aire».

También se ha preguntado cómo es posible que «jugando con las mismas reglas que el resto de comunidades» desde Galicia se enfoquen las críticas en la gestión de los fondos Next mientras oras autonomías «no tienen estos problemas». «Están en una búsqueda implacable de culpables y castigo ejemplar de inocentes, ustedes nunca tienen responsabilidades de nada», ha resumido.

Del mismo modo, ha recuperado las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien instó a clarificar los criterios para la adjudicación a A Coruña de la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) -el propio Rueda recordó en su día que fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE)-, para pedir al presidente autonómico que «defienda a Galicia».

Álvarez ha incidido en que el «mutante y cambiante» Feijóo pasó de «Galicia, Galicia, Galicia a pedir explicaciones de por qué Galicia» en el caso de la Aesia, y se ha preguntado por qué Rueda no le dice públicamente «por qué no te callas».