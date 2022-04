Guerra entre Feijóo y Sánchez por los impuestos y la «corrupción en Madrid»

Fuego cruzado entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. El nuevo presidente del Partido Popular ha reiterado este lunes su propuesta de rebaja generalizada de impuestos para capear el temporal de una inflación que ya ha escalado hasta el 9,8% interanual el mes de marzo.

Según el todavía presidente de la Xunta de Galicia, esta misma semana se trasladará su proyecto de rebajas fiscales, sobre la que ha asegurado que le «sorprende» que el líder del Ejecutivo central «se ría». «El impuesto más injusto y el que realmente disminuye la capacidad adquisitiva de las rentas medias y altas es la inflación. Y con un 10% de inflación un presidente del Gobierno que no baje los impuestos es que no tiene corazón y no le interesan las gentes que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Por tanto, me sorprende que un presidente del Gobierno se ría de una propuesta que están esperando la mayoría de los ciudadanos españoles», ha declarado Feijóo durante su visita al centro de salud de O Porriño (Pontevedra).

Portazo de Sánchez a las rebajas de impuestos

Las palabras de Feijóo se han producido después de que Pedro Sánchez diese portazo a esta propuesta. «Si una lección ha dejado la pandemia es que el estado del bienestar es la piedra angular de la cohesión social y territorial de este país», ha recalcado Sánchez en una entrevista en Antena 3, en la que también ha denunciado que quienes proponen bajadas de impuestos están «anunciando recortes como los que hicieron durante la crisis financiera».

Además, el presidente del Gobierno ha apuntado que «el impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción», en referencia a las investigaciones que están llevando a cabo los tribunales sobre algunos contratos de compra de material sanitario del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. «Yo, a la dirección nacional del PP aún no le he escuchado decir absolutamente nada de lo que estamos viendo en Madrid, ni de Ayuso, ni de Almeida«, ha disparado Sánchez quien también ha criticado al alcalde de la capital por decir que el abogado que ha presentado la querella contra él está vinculado al PSOE.

Según el presidente del Gobierno, decir eso «no es de recibo» y ha asegurado que le recuerda a cuando estalló el caso Gürtel y el PP decía que era una trama contra el PP. «Luego la Justicia ha dicho que era una trama del PP», ha remachado. Según Sánchez, los populares tienen que ser conscientes de que la corrupción les «desalojó» de la Moncloa y del Gobierno y les ha acusado de no ser ejemplares por sus «silencios» y por «mirar a otro lado» con los contratos del material sanitario de Madrid. A su juicio, unos «desaprensivos» se aprovecharon de las circunstancias en pleno confinamiento «con la complicidad» de la administración municipal, que ha criticado también al PP por su pacto con Vox en Castilla y León, formación a la que ha definido como «versión ibérica» de la ultraderecha alemana o francesa.