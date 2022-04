La hora de Rueda: el PPdeG convocará este lunes el congreso para relevar a Feijóo

Arranca, ya de forma efectiva, la sucesión de Alberto Núñez Feijóo en Galicia. La Junta directiva del PPdeG se reunirá este lunes con la previsión de convocar el congreso extraordinario que escogerá al sucesor del aún presidente de la Xunta como líder de la formación en la comunidad.

Núñez Feijóo, que renunció a su cargo de presidente del PP gallego a principios de abril para ser escogido para liderar el partido a nivel nacional, intervendrá en este órgano de dirección, así como el secretario general de los populares gallegos, Miguel Tellado.

Horizonte de cambio antes de acabar mayo

El XVIII congreso del PPdeG será extraordinario y permitirá a los populares cerrar el mes de mayo ajustándose a la máxima del político de Os Peares de que, ese mes, “todos en sus puestos”. Salvo sorpresa, Alfonso Rueda será investido jefe de filas de los populares gallegos, algo que, a la vez, lo convierte en el virtual candidato de los populares a las autonómicas de 2024.

Si se cumplen las previsiones de Feijóo, antes de que se celebre ese cónclave, el político pontevedrés habrá ya ascendido de vicepresidente a presidente de la Xunta, en base a la mayoría absoluta del PPdeG en el Parlamento.

Los trámites en la Cámara son negociables y ajustables con lo cual, una vez se produzca el hecho histórico de la primera dimisión voluntaria de un presidente gallego en la historia de la autonomía, que Rueda pueda ser ratificado como su sucesor en el plano institucional será «cuestión de días«.

Leer más: Feijóo coloca a Rueda de sucesor tras negociar cuotas de poder con los barones

Trece años de la toma de posesión de Feijóo

Entre tanto, y de forma paralela, en el partido el tiempo para el próximo congreso (sobre un mes) empezará a descontar desde este mismo lunes.

El congreso de la sucesión será convocado justo el día en el que se cumplen 13 años de la primera toma de posesión de Feijóo como presidente gallego. Tendrá lugar a las 17.30 horas en el Hotel Eurostars de San Lázaro, en Santiago.

Los apoyos de Rueda

La sucesión exprés de Feijóo en Galicia no fue tan calmada como en un principio se esperaba. Aunque, finalmente, el líder del partido logró conciliar los apoyos de las baronías de la formación en la comunidad, la figura de Rueda, en un inicio, no contó con todo el respaldo esperado. De hecho, los presidentes provinciales de Ourense y A Coruña, Manuel Baltar y Diego Calvo, reclamaron que la elección del nuevo líder de la formación se llevase a cabo mediante un congreso y no atendiendo a otra de las posibles vías que permitían los estatutos en esta situación y que pasaban por un acuerdo directo de la junta directiva del partido.

No obstante, la última semana, y después de que, según informaron fuentes no oficiales, tanto Feijóo como Tellado lograsen llegar a acuerdo con los grandes barones del partido en Galicia, tanto Baltar como Calvo mostraron su apoyo público a Rueda.

Aunque todas las cartas están ya boca arriba, el eterno número dos de Feijóo aún no ha confirmado oficialmente su intención de concurrir al congreso. Esta Semana Santa, no obstante, sirvió para que el vicepresidente primero exhibiese el apoyo de los líderes del partido con dos significativas fotos. Dos paseos. Uno con Mariano Rajoy en su tradicional caminata de la Ruta da Pedra e da Auga. Otro con Feijóo, quien se había desplazado hasta Moaña para descansar unos días.