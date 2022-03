Huelga en la justicia: los procuradores gallegos se suman a los cinco días de paros

El Colegio de Procuradores de A Coruña se suma a los cinco días de huelga de carácter estatal convocada por los letrados de la Administración de Justicia para los días 9 y 10 de marzo y 5, 6 y 7 de abril.

A través de un comunicado, el Colegio ha asegurado que las reclamaciones de los letrados al Ministerio de Interior son «justas y legítimas». En este sentido, los procuradores demandan la necesidad de «tener voz propia e independiente en el proceso de negociación de sus propuestas ante el Ministerio de Justicia y demás Administraciones», así como que «se adecúen sus retribuciones al notable incremento de las funciones y responsabilidades» que le competen».

El Colegio se suma a las reivindicaciones y ha reclamado «altura de miras a las Administraciones competentes» para «atender con urgencia tan justas y legitimas reivindicaciones y evitar con ello nuevas convocatorias de huelga que nadie desea».

Los procuradores del colegio coruñés se suman, de esta manera a una huelga que los letrados de la Administración de Justicia han decidido convocar «ante el incumplimiento de las promesas por parte del Ministerio» del ramo, tal y como informó la Unión Progresista de Letrados de Justicia (UPSJ) en un comunicado.

«No queremos continuar en el diseño de una justicia low cost«

La movilización, de carácter estatal, está convocada por la UPSJ, con el respaldo de la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), y conllevará la suspensión de los juicios y actuaciones en aquellas oficinas judiciales en las que el letrado ejerza su derecho a la huelga.

«No queremos continuar en el diseño de una justicia low cost: un servicio público de calidad necesita profesionales adecuadamente retribuidos y considerados», señala la UPSJ. Entre las reivindicaciones, son dos las peticiones que los convocantes consideran «fundamentales». Una de ellas es el reconocimiento a una negociación colectiva propia, «un derecho fundamental que los letrados de la Administración de Justicia no tenemos».

«Nuestras asociaciones y sindicatos no se incluyen en las mesas de negociación y las cuestiones fundamentales que nos afectan profesionalmente se están discutiendo por los sindicatos generalistas, que no sólo no defienden nuestros intereses sino que además se utiliza esta situación injusta para sacar ventajas en favor de sus representados y en detrimento de nuestros intereses», ha indicado la Unión Progresista.