La oposición ataca a Feijóo en el Parlamento gallego por hacer campaña contra Sánchez: «Esto no es el Senado»

Cruce de reproches en el Parlamento de Galicia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra el Gobierno Pedro Sánchez por su giro sobre la situación del Sáhara. «La política exterior es de Estado, no le pertenece a Sánchez, ni al Gobierno actual, ni al Partido Socialista actual que rompió con el PSOE anterior», ha reprochado Feijóo, quien ha reclamado «explicaciones» de en qué situación se queda el Estado, las relaciones con Argelia y el suministro del gas, entre otras cuestiones.

El mandatario gallego, único candidato a la presidencia del Partido Popular ha afeado que el Gobierno «rompa» el consenso en torno al Sáhara y «con el PSOE» del pasado, algo que, según ha adelantado tras realizar una extrapolación, no «ocurrirá en Galicia, con independencia de las decisiones personales que debo tomar, nuestra tierra preservará la estabilidad», en referencia a la sucesión en la Xunta de Galicia tras su salto al PP nacional.

Durante su intervención, que duró cerca de una hora, el presidente autonómico también reclamó al Gobierno de Sánchez «coordinación» en la llegada de refugiados de Ucrania, conocer los datos de las personas que están llegando. En cuanto a medidas, ha dicho que Galicia habilitará la Risga, pero ha solicitado que el Gobierno implante el ingreso mínimo vital y, además, ha adelantado que el Consello de la Xunta aprobará nuevas medidas.

Entre ellas se encuentran los avales para realizar inversiones en los sectores productivos (por valor de 70 millones de euros que esperan movilizar 140 millones) y flexibilizar las condiciones de los que ya los tienen suscritos, así como el «bono energía pyme», al que se dedicarán 65 millones de euros y que incluye ayudas de hasta 6.000 euros para cubrir el 80% de la inversión de industrias y pequeñas empresas.

Rifirrafe por el salto de Feijóo a Madrid

La intervención de Feijóo ha sido criticada por BNG y PSdeG. Las dos fuerzas de la oposición le han afeado que «use» el Parlamento de Galicia para «su proyección» nacional como fututo líder del PP. «Esto no es el Senado», le han reprochado Ana Pontón y Luis Álvarez, sucesivamente, en sus turnos de intervención.

«Si esto fuese el Senado, el BNG no podría hablar porque no tiene representación», replicó Feijóo en su segundo turno de la intervención. «Esta cámara es el Parlamento de Galicia, no es el Senado. Le digo esto porque después de tantos días de campaña interna del PP, igual se piensa que es un mitin y desde luego los gallegos no están para sus mítines», he la censurado Pontón.

Luis Álvarez le ha recriminado que aceptase la comparecencia para «poner deberes al Gobierno del Estado», y tras mostrar su «alegría» de verle en la Cámara gallega, tras «varias semanas recorriendo España», ha compartido con Pontón que tuvo que verificar que no presidía el hemiciclo Meritxell Batet. De hecho, el diputado socialista subrayó que la comparecencia «no era fruto de la casualidad», sino que «por desgracia emplea el Parlamento de Galicia para su proyección» personal. «Desde luego los gallegos no se merecen esto, lamento que no sea capaz de estar a la altura de Galicia ni en el tiempo de descuento», le reprochó Pontón, en su intervención.