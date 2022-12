La Xunta abre otro frente contra el Gobierno para pedir el doble de ayudas en renovables que Aragón

El presidente de la Xunta vuelve a la carga contra el Gobierno central. Alfonso Rueda, ha avanzado que cualquier «compensación» que el Ministerio para la Transición Ecológica estudie o formalice para la comunidad de Aragón por producción de energías renovables será también reclamada para Galicia.

Según el presidente gallego, está previsto que se exija «el doble» de lo que se le conceda a la comunidad aragonesa, toda vez que ese territorio está situada como cuarta en producción de energías renovables y Galicia es la «segunda». Rueda ha respondido así después de que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, le echase en cara que mientras que el presidente de Aragón va a reclamar compensaciones para su comunidad cuando viaja a Madrid, en Galicia la Xunta «sigue abrazado al lobby eléctrico»; el mandatario gallego se ha mostrado «muy de acuerdo» con estas compensaciones que, según el Heraldo de Aragón, el Ministerio para la Transición Ecológica estaría dispuesto a estudiar.

«El señor Lambán dice que Sánchez va a primar al gobierno de Aragón por su potencia en energías renovables, pues son los cuartos en España, nosotros somos los segundos, espero que cuando yo me dirija al señor Sánchez para decir que las compensaciones que le dé a Aragón, las multiplique por dos a Galicia, usted esté de acuerdo», ha apelado a la dirigente nacionalista.

Cruce de reproches entre PPdeG y BNG

El presidente de la Xunta ha tirado de «hemeroteca» e incluso a las memorias del expresidente Emilio Pérez Touriño para concluir que «qué patas tan cortas tiene la demagogia cuando hay hemerotecas para sacarles los colores». Así, en concreto se refirió al que era conselleiro de Industria del bipartito, el nacionalista Fernando Blanco, para replicar a Ana Pontón que el gobierno de aquella tenía como «objetivo» 6.500 megavatios, que «cuando se dijo eso era el triple de la media estatal».

Además, citó las memorias de Touriño, que recomendó leer a la dirigente nacionalista, para señalar que el expresidente apela en ese libro a que el BNG quería tramitar las instalaciones eólicas «sin garantías, sin tener en cuenta la sostenibilidad ambiental».

Leer más: La Xunta endosa al Gobierno la culpa por los retrasos en la tramitación de parques eólicos

«No hicimos seguidismo, siempre apostamos por un desarrollo sensato y proporcionado y gracias a eso no están instalados los 4.200 megavatios que querían instalar en apenas dos años, más de los que se llevan en 14», ha enfatizado Rueda, quien le espetó: «Barra libre, era lo que querían señora Pontón y cuando están en la oposición ‘eólicos sí, pero no así’, es decir, eólicos cero».

A juicio de Rueda, el «camino es hacer las cosas bien». «Este gobierno no va a permitir que se pierdan oportunidades, no va a permitir la política de todo para las eléctricas, cuando ustedes gobernaban, pero nosotros no vamos a permitir el empobrecimiento ni perder oportunidades que las empresas y los particulares paguen más por sus facturas, pero lo haremos bien», ha señalado.

«Lo contrario es la demagogia, los amigos vergonzantes que con ustedes sí que lo eran y la Galicia pobre que le espera a todos si el BNG puede volver alguna vez a gobernar», ha remachado el mandatario autonómico, a lo que Ana Pontón le contestó observando que «es triste» que el presidente de la Xunta le haga «oposición al bipartito» y lo ha atribuido a que ya sabe «cuál va a ser su papel del futuro».

El BNG acusa al PPdeG de trabajar «a favor del lobby eléctrico»

El presidente de la Xunta respondió de esta manera después de que Pontón ironizase con que «está claro con que las empresas eléctricas estaban encantadas con el BNG» en el Gobierno y que, por eso, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, «se abrazó a (Alberto Núñez) Feijóo en 2009″, año en que ganó sus primeras elecciones autonómicas. Además, la líder de los nacionalistas gallegos achacó a los populares que «echaron abajo el modelo» eólico del BNG, que «beneficiaba a las pequeñas empresas y cooperativas» para «seguir con su lema: todo para las eléctricas y nada para los gallegos».

Leer más: Galicia acumula proyectos de eólica marina de cuatro veces más potencia que la térmica de As Pontes

Además, en su primera intervención en el cara a cara del pleno de esta semana, la portavoz nacional del BNG denunció que el PP trabaja «a favor del lobby eléctrico, chantajeando a Galicia con la coartada de los proyectos industriales» y, en concreto, se refirió a «Greenalia», a la que puso como ejemplo «puerta giratoria» para la ex conselleira Beatriz Mato. De hecho, aprovechó esta cuestión para diferenciar entre Fernando Blanco «que se fue para casa» y la que fue titular de Medio Ambiente, «sentada en el consejo de administración» de esta entidad.