Margarita Robles mete a Ferrol y a Yolanda Díaz en la crisis con Podemos por el gasto en Defensa

Nuevo episodio de tensión entre los socios del Gobierno central, esta vez a causa del gasto en Defensa. La ministra del ramo, Margarita Robles, ha colado en el debate a Yolanda Díaz y a Ferrol. Lo hizo este lunes, cuando instó a la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, a que pregunta a la vicepresidenta segunda del Gobierno qué le parecería que en Ferrolterra dejasen de construir fragatas de la Armada.

Robles respondía así, en declaraciones a los periodistas antes de clausurar la Edición 2022 de Women to Watch, organizado por PwC España, al ser preguntada por las críticas de Belarra a la decisión del Gobierno de aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB.

“Que Belarra le pregunte a Yolanda Díaz”

«Yo le diría a la señora Belarra que pregunte a Yolanda Díaz si dice en Ferrol que se dejen de construir las fragatas F-110 para la Armada, que están creando muchos puestos de trabajo», respondió Robles.



«Que pregunte la señora Belarra a Yolanda Díaz», ha insistido la titular de Defensa.

Críticas a Podemos

Sobre si cree que a Podemos le resulta compatible estar en el Ejecutivo por sus críticas a la política de Defensa, Robles ha señalado que ella no es quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer, sino que «cada uno sabrá si está cómodo o no, si puede aportar algo o no«.

Leer más: Yolanda Díaz se da seis meses de margen para lanzar su candidatura a presidir el Gobierno

No obstante, ha advertido de que «en la vida se aporta siempre desde lo positivo, no desde la descalificación» y ha incidido en que serán los miembros de Podemos los que sepan «lo que tienen que hacer».