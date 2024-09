Nuevo choque entre PP y BNG, que se desmarca del PSOE, por el veto de México a Felipe VI

Nuevo choque entre el PP y el Bloque, en este caso, a cuenta de la crisis diplomática abierta por el veto al rey Felipe VI en la toma de posesión de la nueva presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez ha declinado acudir a la toma de posesión de la política, heredera política de Andrés Manuel López Obrador, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, estará presente. Un hecho que ha sido duramente criticado por el secretario xeral de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda.

El BNG no es la única formación que se ha alineado con México es esta crisis diplomática. También lo han hecho Bildu y ERC, además de Podemos y Sumar. Además de Pontón, la formación abertzale enviará al diputado Jon Iñarritu. Esquerra ha indicado que no enviará representación por motivos de agenda, no por discrepancias.

«Postura razonable» para el Bloque

Habrá también presencia de Podemos, con su portavoz parlamentario, Javier Sánchez Serna, y de Sumar, con Ada Colau y el diputado Gerardo Pisarello, miembro de la mesa del Congreso.

El diputado del BNG, Néstor Rego, se ha posicionado en esta línea al tildar de «razonable» la posición de los mexicanos. «Defienden con dignidad su propuesta», ha ensalzado y ha cargado contra la Corona española por tener una «responsabilidad histórica» en la colonización y no haber pedido «perdón» por ello y también por ser un título que no se elige «democráticamente».

Rodríguez Miranda

El PP gallego ha aprovechado para cargar contra el Bloque tras conocerse la decisión de acudir a la toma de posesión. El secretario xeral de Emigración de la Xunta y secretario ejecutivo del PP en el Exterior, Antonio Rodríguez Miranda, indicó este jueves que “el BNG siempre se alinea con los insultan a España, faltan al respeto a todos los españoles e intentan quebrar sus instituciones”.

“El PSOE tendrá que pedir explicaciones a sus socios, en el Gobierno central y en un buen número de ayuntamientos, sobre esta provocación del independentismo gallego al Estado español, que no se puede permitir”, clamó.