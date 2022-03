Ofensiva de Feijóo contra el Gobierno para rebajar el IVA de la luz y el gas

Alberto Núñez Feijóo ya marca la agenda a Pedro Sánchez. El presidente de la Xunta, máximo favorito para hacerse con las riendas del Partido Popular en el congreso extraordinario que se celebrará en Sevilla los días 1 y 2 de abril, ha exigido este jueves al Gobierno central que lleve a cabo una bajada en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la electricidad y el gas.

El mandatario gallego da este paso tras la, a su juicio, «escalada» que protagonizan los precios desde hace meses tanto los precios de la electricidad como del gas y que en las últimas semanas se ha acelerado ante la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas.

«Así no podemos pescar, no podemos mantener el ganado», ha censurado Alberto Núñez Feijóo. «Las familias no lo pueden soportar. Algunas empresas han suspendido la producción», ha concluido, refiriéndose de manera velada a empresas como la siderúrgica Megasa, que ha suspendido la producción de su horno de fundición en Narón; Ferroatlántica, que ha paralizado su producción de manera temporal en Sabón; o Xeal, que ha apagado el último horno que permanecía activo en su complejo de Cee-Dumbría.

Bajada del IVA a tipos reducidos o superreducidos

Es por ello que el presidente de la Xunta ha abogado por rebajar los impuestos que gravan tanto a la electricidad como al gas. La apuesta del mandatario gallego pasa por reducir los gravámenes desde el tipo general del 21% hasta situarlo «entre el tipo reducido y el superreducido».

El primero se ubica en el 10% y grava a la carne, el pescado, los cosméticos o los productos de personal, mientras que el segundo se sitúa en el 4% y en la actualidad se aplica a alimentos básicos como el pan, la leche, los huevos, las frutas o las verduras.