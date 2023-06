Pedro Puy, otro histórico que coge el AVE a Madrid

Pedro Puy también hace las maletas. El portavoz parlamentario del partido durante toda la etapa de Feijóo en la Xunta ocupará el tercer puesto en la candidatura por Pontevedra a las elecciones del próximo 23 de julio. Por delante de él estarán Ana Pastor e Irene Garrido, ex secretaria de Estado de Economía durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Puy no tendrá que renunciar de inmediato al escaño en el Pazo do Hórreo, ya que no es inelegible, lo que le permitiría mantener el acta hasta conseguir su escaño en la Cámara Baja. Doctor en Derecho y profesor titular en la Universidade de Santiago de Compostela, es uno de los rostros más representativos de los últimos 14 años de Gobierno del PPdeG. En este caso no en San Caetano, sino en el debate parlamentario.

Su salida coincide con la de Rosa Quintana, la única conselleira, junto a Rueda, que mantenía su silla en el Consello da Xunta desde la primera victoria de Alberto Núñez Feijóo en 2009.

Sobrino del fallecido Manuel Fraga, la entrada de Puy en el Congreso obligará a Rueda a efectuar cambios también en el Grupo Parlamentario, después de la primera remodelación de la Xunta por la salida de Francisco Conde y de Quintana.