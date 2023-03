Radiografía de las municipales gallegas: 20 alcaldes superan los 25 años de mandato

Galicia se acerca a las elecciones municipales del 28 de mayo. Los concellos de toda España se citarán con las urnas en esa jornada para decidir a sus representantes por un nuevo periodo de cuatro años. Entre la lista de candidatos en Galicia figuran una veintena de alcaldes que superan los 25 años de mandato.

Ourense es la provincia que cuenta con el mayor número de veteranos, incluidos los dos preconstitucionales que a día de hoy dirigen un municipio en Galicia. Uno de ellos, el de Quintela de Leirado, el popular José Antonio Pérez Cortés dirige el municipio desde 1976 y ha sido confirmado como cabeza de cartel por la dirección que encabeza Manuel Baltar.

Entre los alcaldes con un mandato más longevo también se encuentra el regidor de Pedrafita do Cebreiro (Lugo), el socialista José Luis Raposo, que lleva casi 40 años en el cargo; mientras que el de O Barco de Valdeorras (Ourense), Alfredo García, se aproxima al cuarto de siglo: gobierna desde 1999. Situación idéntica a la del nacionalista pontevedrés Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde decano de las ciudades gallegas, que buscará el 28M su séptimo mandato.

También ha dicho que volverá a presentarse, aunque como independiente, tras optar el PP por otro número uno, el decano de los regidores gallegos, Senén Pousa. Alcalde de Beade desde 1974 y ligado hasta hace unas semanas al PP -dio por cerrada la etapa tras lo que él mismo ha definido como una «traición»-, Pousa ha adquirido notoriedad por su admiración por el dictador Francisco Franco, con misas en su honor.

En todo caso, el PPdeG conserva en Ourense otra decena de regidores que supera los 25 años años en el cargo: Manuel Prado (Beariz), María del Carmen González (Carballeda de Valdeorras), Francisco Rodríguez (Chandrexa de Queixa), Manuel Pérez (Padrenda), Manuel Seoane (A Peroxa), José Luis Valladares (San Cristovo de Cea), Gumersindo Lamas (Sarreaus), Miguel Antonio Cid (A Teixeira), Amador Vázquez (Vilamarín) y José Luis Gavilanes (Xunqueira de Ambía).

A este listado, el PP suma al menos otros seis regidores con más de 25 años de gestión municipal a sus espaldas e intención de volver a presentarse. Tres de ellos pertenecen a la provincia de A Coruña–Francisco Quintela (Coirós), Manuel Taboada (O Pino) e Ignacio Codesido (Touro)-; otros tres a la provincia lucense –José María López Rancaño (Abadín), Armando Castosa (Cospeito), y José Manuel Mato (Paradela)-; y en Pontevedra vuelven a presentarse Agustín Reguera (Soutomaior), Gonzalo Durán (Vilanova de Arousa) y José María Bello Maneiro (Valga).

Enfrente, y al margen de los recambios que se han producido a lo largo del mandato por distintas causas (desde mociones de censura a cambios de cargo o fallecimientos), hay más alcaldes que deciden ahora despedirse del bastón de mando, entre ellos una decena de históricos de PP, BNG y PSdeG. Así, en las filas populares no optarán a revalidar el cargo los hasta ahora alcaldes populares de Quiroga (Lugo), Julio Álvarez; O Bolo y Montederramo, Manuel Corzo y Antonio Rodríguez, respectivamente; así como el regidor de Mondariz-Balneario, José Antonio Lorenzo; y el A Lama, Jorge Canda, quien irá de número dos en la lista de su sucesor.

El BNG afronta las municipales como segunda fuerza en el Parlamento

Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) afronta estos comicios tras convertirse en la segunda fuerza política en el Parlamento gallego en las elecciones de 2020, mantienen las mismas caras en buena parte de las principales plazas en que gobiernan, aunque también habrá algún ajuste.

De este modo, Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra desde 1999, volverá a repetir al frente de la candidatura del Bloque y en la que tratará de revalidar el bastón de mando tras un mandato marcado por la decisión del Tribunal Supremo de avalar la prórroga de la concesión a Ence.

Aunque el de la ciudad del Lérez es el nombre más veterano que volverá a buscar revalidar el cargo, Evencio Ferrero (Carballo) y Félix Juncal (Bueu), desde 2003; y Sandra González (Tomiño) y Xosé Lois Maceda (A Pobra do Brollón) repetirán de nuevo para revalidar la Alcaldía conseguida por primera vez en 2007.

Además, el regidor de Zas, Manuel Muíño Espasandín, también volverá a concurrir a las elecciones del 28 de mayo para tratar de cosechar de nuevo una victoria como el resultado que en 2007 le aupó a la Alcaldía, pero ya ha anunciado que será, en todo caso, su último mandato. También desde 2007 como alcalde, Secundino García volverá a optar el 28 en San Sadurniño.

En el lado opuesto, al margen del caso de Ponteareas, en que Cristina Fernández asume la candidatura por el fallecimiento de José Represas, dejan la política municipal caras tan significativas como la del regidor de Poio (Pontevedra), Luciano Sobral, tras 27 años al frente, y siendo uno de los más longevos de toda Galicia.

Xusto Ordóñez recibe el testigo de Adolfo Muíños, que tras 16 años también pone fin a su carrera municipal y no optará a la reelección a la Alcaldía de Rianxo (A Coruña), como tampoco lo hará otro de los nombres más reconocidos del nacionalismo municipal, Fernando Suárez, regidor de Ribadeo (Lugo).

Como punto simbólico, la alcaldesa de Allariz (Ourense), Cristina Cid, tratará de retener de nuevo el bastón de mando de una de las plazas más significativas del BNG, que conquistó tras una ‘revuelta ciudadana’ en 1989 capitaneada por el que más tarde fue vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana. Al frente del gobierno local, Francisco García fue su referente entre el año 2000 y 2018, año en el que dio el relevo a la actual regidora.

El PSdeG pierde a alcaldes históricos

El PSdeG, por su parte, ha sufrido bajas de alcaldes históricos como José Luis García, que renunció en Brión, o Manuel Mirás, en Oroso, así como del hasta ahora decano de los alcaldes socialistas, el regidor de Dumbría, José Manuel Pequeño, ha anunciado que no repetirá tras 40 años. «Es el momento de parar», aseguró a la agencia Europa Press Europa Press sobre su decisión.

En la misma provincia de A Coruña hay otros casos de socialistas que fueron elegidos regidores tras las municipales de 2019 que no repetirán este año en la candidatura, como el caso del actual delegado del Gobierno, José Miñones.

Y si José Luis Raposo (Pedrafita do Cebreiro) es el más veterano del PSOE que ha optado por repetir, en la provincia de Lugo el PSOE no contará con el que era alcalde de Samos desde 2007, Julio Gallego. El PP de Lugo fichó a Miguel Gallego, hijo del actual regidor, para encabezar la candidatura popular en este municipio; y este anunció, al tiempo, que no participaría de la carrera del 28M.

Tampoco repetirá como candidato en la localidad lucense Burela el socialista Alfredo Llano, quien ocupó la Alcaldía entre el 2007 y el 2011, cargo que volvió a conseguir en el 2015. Quien sí quiere seguir, a las puertas de cumplir un cuarto de siglo con el bastón de mando es el alcalde de O Barco de Valdeorras, Alfredo García.

En la provincia de Pontevedra, tratará de revalidar la Alcaldía de Catoira, Alberto García. Tras llegar en 1989 gobernó esta localidad durante 30 años, ganando todos los procesos electorales a los que se presentó encabezando la lista del PSOE. Con todo, en los comicios de 2019 perdió la Alcaldía, al darle el PP el apoyo al candidato del Bloque Xoan Castaño. Posteriormente, un pacto con el popular Iván Caamaño devolvería la Alcaldía a manos del socialista. Mientras, en Caldas de Reis, repetirá Juan Manuel Rey, desde 2006 al frente del municipio.

Finalmente, Abel Caballero volverá a competir por la Alcaldía de Vigo, tras 16 años en el cargo: es uno de los regidores más votados del PSOE y llegó a obtener en las últimas municipales el 67,64% de los votos.