Revés para Carmela Silva: un juzgado ordena convocar el pleno para pedir su dimisión

Tirón de orejas del juzgado a Carmela Silva, la presidente de la Diputación de Pontevedra. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pontevedra ha ordenado convocar el pleno extraordinario del ente provincial denegado en diciembre de 2021 a los 11 diputados del PP, para instar a la dirigente socialista a asumir responsabilidades políticas por la trama de contratación irregular de la que se benefició su cuñada. El caso fue juzgado por el Tribunal Supremo, condenando a cinco años y tres meses de prisión y nueve años años de inhabilitación a un funcionario del Ayuntamiento de Vigo.

La jueza detalla en la sentencia en la que admite el recurso del PP, que no es función del órgano jurisdiccional determinar si el acuerdo impugnado es o no conforme a derecho y si el pleno de la Diputación tiene o no competencias para asumir en una reunión extraordinaria el asunto propuesto por el PP, sino si la desestimación de su celebración vulnera el derecho fundamental de participación política.

El pleno debe celebrarse

La magistrada ha destacado que la resolución impugnada por los 11 diputados del PP provincial «afecta al núcleo básico de la función representativa de los diputados provinciales, puesto que se han perturbado y restringido las atribuciones básicas y esenciales que corresponden a aquellos». En esta línea la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Pontevedra ha destacado que negarse a admitir la celebración de un pleno y su debate «afecta al derecho fundamental a participar en los asuntos públicos».

En todo caso, según destaca la jueza en el fallo, deberá ser en el pleno donde se ponga de manifiesto que carece de competencia para conocer y valorar los asuntos propuestos en el orden del día, «debatiéndose al respecto y acordándose lo que proceda en consecuencia». La magistrada ha recalcado que «en ningún caso procede en derecho es impedir la celebración de un pleno que reúne los requisitos formales para ello».

Alegría en el PP

El grupo provincial del Partido Popular ha valorado la decisión de la magistrada como una «victoria política y judicial». El portavoz Jorge Cubela ha insistido este jueves en una rueda de prensa en que Silva «está arrinconada» y que «no puede permanecer más tiempo callada ante unos hechos tan graves». Según el diputado se trata de la «trama corrupta más importante de la historia reciente de Galicia».

Cubela ha subrayado que esta sentencia también reconoce «la obstrucción y los obstáculos» que por parte del gobierno provincial se ponen «de manera continuada» para «impedir toda posibilidad de control político» ya que «perturba y restringe las atribuciones básicas y esenciales que corresponden a los diputados».

El portavoz del grupo Provincial ha incidido en que la sentencia también “supone un varapalo” para el Partido Socialista y para el BNG puesto que “pretenden utilizar la institución para su propio interés político”. En el caso de los nacionalistas, según Cubela, son «cómplice necesario de las artimañas de los socialistas en la Diputación de Pontevedra». Por eso, se ha preguntado si la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, se va a hacer «corresponsable» de esta actitud.

Cubela ha destacado finalmente que “esta trama no es ajena a la Diputación de Pontevedra», porque «los que gobiernan la institución provincial son los mismos que gobiernan en el Ayuntamiento de Vigo». Según el portavoz “los delitos son muy graves” y “seguimos sin que nadie asuma su responsabilidad política”.