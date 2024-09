Rueda eleva el tono y acusa a Sánchez de “chantaje” a las comunidades con el presupuesto

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado este lunes su rechazo al «chantaje» que, bajo su punto de vista, intenta realizar el Gobierno que dirige Pedro Sánchez al afirmar que comunidades y ayuntamientos podrían perder 12.000 millones de financiación extra si fracasa la nueva senda fiscal, clave para que llegue los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.

Tanto Rueda como el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien le ha acompañado en la comparecencia posterior a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, han incidido en que hay herramientas jurídicas para actualizar las entregas a cuenta a las autonomías. «No hay ningún problema salvo la actualización de las entregas a cuenta, que se podría hacer por real decreto», indicó tajante Corgos, ante la pregunta de cuántos recursos perdería Galicia si no sale adelante la senda de déficit.

Negociación de la financiación

Además, ambos dirigentes han coincidido en que a Galicia le urge que todas las comunidades «se sienten» para abordar la reforma de la financiación autonómica, dado que la comunidad tiene «un déficit inicial de 700 millones» que el sistema le tendría que asignar para sufragar el coste efectivo de la prestación de servicios autonómicos.

«Estas son las necesidades financieras de Galicia y no una quita de la deuda», ha reafirmado Rueda, quien ha advertido que, si se trasponen las condiciones del acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC en el caso de Galicia, la comunidad podría ahorrar entre 4 y 20 millones anuales de intereses (según la condonación del 20% se aplicase solo con la deuda que hay con el Estado –FLA y fondo de suficiencia– o si se incluye también la bancaria).

«La deuda no desaparece, sino que se comparte, se mutualiza. Lo único que dejaría de pagar la comunidad son los intereses de una deuda que no desaparece. Y en intereses, si trasponemos el acuerdo, podríamos estar hablando de un máximo de 18 millones de euros al año. Yo no desprecio ningún millón, pero los problemas de financiación de Galicia no se arreglan ni se dan por solucionados con una condonación de la deuda», esgrime Rueda.

«Lo que queremos es sentarnos primero los presidentes para sentar las bases y después en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por ese orden, y hablar, como mínimo, de los 700 millones de euros que Galicia necesita y que podrían estar encima de la mesa», ha insistido, antes de reiterar que él no aceptará otras vías que ve pensadas para «legitimar» el acuerdo catalán.