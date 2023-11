Rueda rechaza negociar la condonación de deuda en Galicia para no «blanquear» el pacto del BNG

A unos meses de las elecciones autonómicas, el BNG se esfuerza por poner en valor el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez y el PP en desacreditarlo, enmarcándolo en la furia desplegada contra todos los pactos sellados por el PSOE con fuerzas nacionalistas, ley de amnistía incluida, y que, dicen, quiebran la igualdad entre los españoles. Estos dos propósitos se cruzaron este miércoles en la sesión de control en el Parlamento gallego.

La líder nacionalista, Ana Pontón, instó a Rueda a aprovechar su acuerdo con los socialistas para negociar con el Estado la condonación de deuda pública. Pide que no ignore esa oportunidad solo porque la haya conseguido el BNG, ya que considera que es positiva para Galicia. Esta petición le sirvió para criticar que los gobiernos del PP en San Caetano triplicaran la deuda desde 2009, y también para advertir que la decisión de Alberto Núñez Feijóo de no recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica generó un «sobrecoste» de 1.400 millones por los mayores intereses de la banca privada. Tomó como referencia un informe de BBVA.

“Pero lo más grave es que el Partido Popular triplicó la deuda mientras recortaba en sanidad, en educación, en servicios públicos. Triplicó la deuda sin construir ni una sola residencia pública. Triplicó la deuda pese a dinamitar la política social de vivienda. Y triplicó la deuda mientras se perdían miles de puestos de trabajo en la pesca, la agricultura o la industria. Lo que se pregunta la ciudadanía es en qué se gastó el dinero«, declamó Pontón.

El debate de la deuda

Rueda detectó una contradicción en el relato de la portavoz nacional del BNG, al menos, con su hemeroteca. El FLA, dijo el presidente autonómico, «quitaba la capacidad de gestión e intervenía» a la comunidades. De hecho, aseguró el dirigente, la propia Pontón sostenía en 2012 que era «un instrumento recentralizador de Rajoy, centralista y antisocial«. «¿A quién creó yo, a la Ana Pontón de hace 14 años» que nos llamaba «apóstolos del austericidio» por no endeudarse o a la «de ahora?», le ha preguntado Rueda.

El PP lleva tiempo defendiéndose contra los reproches por triplicar la deuda pública en Galicia. Tuvo que hacerlo el propio Feijóo cuando optó a la presidencia del Ejecutivo central. Rueda repitió los datos comparativos que favorecen la gestión de la Xunta, como que la deuda se incrementó un 6% anual con el PP cuando con el bipartito, dijo, lo hacía al 23%. También que Galicia es la comunidad que menos ha incrementado su deuda gracias a la gestión «responsable» de los últimos 14 años. «Tenemos una política económica de un gobierno que decidió no hipotecar a las generaciones que venían después al tiempo que hacer unos servicios públicos sostenibles», defendió. Y, finalmente, defendió que la deuda sobre el Producto Interior Bruto (PIB) está en la actualidad en 6,5 puntos por debajo de la media estatal, cuando en el 2009 estaba por encima.

El posicionamiento del PP

Pero el posicionamiento del PP va más allá del debate de la deuda. Es una crítica de fondo al conjunto de pactos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez y que se ha explicitado con grandes movilizaciones en la calle. Siguiendo las tesis de Feijóo en Madrid, Rueda pretende convertir los acuerdos de investidura en un agravio a Galicia, siguiendo la teoría de la quiebra de la igualdad entre españoles. Por eso no entró a valorar siquiera la recomendación de Pontón de negociar la condonación de deuda. Según dijo, rechaza «blanquear» el «desastre de acuerdo» conseguido por el BNG. El presidente de la Xunta cree que ese pacto contribuye a «poner a unas comunidades por encima de las otras».

A pesar de esa notable contribución, Rueda defiende al mismo tiempo que no sirve para nada. «Se lo digo muchas veces, tienen el enorme mérito ya no solo de ser los únicos nacionalistas que no le sacan nada a Pedro Sánchez. Ahora son los únicos nacionalistas que ayudan a Pedro Sánchez a pagar sus hipotecas con los nacionalistas que de verdad le sacan algo«, dijo el dirigente autonómico, antes de reprochar a Pontón que su acuerdo con el PSOE es «un pacto que no consiste en nada».