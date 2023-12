Sánchez revela que Besteiro rechazó ser ministro para luchar por presidir la Xunta

Pedro Sánchez ha arropado este sábado en la Convención Política del PSdeG en Santiago al candidato de los socialistas gallegos a la Presidencia de la Xunta convencido de que “el 2024 será el año del cambio político en Galicia”. El presidente del Gobierno ve en la figura de José Ramón Gómez Besteiro a un “extraordinario líder” que reivindica la “política útil”. Durante su intervención Sánchez explicó que cuando estaba formando el Gobierno le pidió a Besteiro “venir como ministro” algo que rechazó porque “aspiraba a ser el próximo presidente de la Xunta”. «Yo le pedí venir al Gobierno como ministro, y siempre se pone uno en una situación tensa, porque decirle que no al presidente del Gobierno… Pero él me dijo: No, porque yo aspiro a ser el próximo presidente de la Xunta de Galicia», ha relatado.

Leer más: Pedro Sánchez activa el modo campaña e impulsará a Besteiro en la conferencia política del PSdeG

El líder del Partido Socialista considera que tras los próximos comicios en la comunidad, en “Santiago tendremos un nuevo presidente y desde Madrid haremos avanzar a Galicia”. Sánchez ha puesto en valor los proyectos desarrollados por su Ejecutivo que han redundado en beneficios para la comunidad gallega como la llegada de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial o la potenciación de la comarca de Ferrolterra “al sentar las bases de un negocio industrial para Navantia”.

Con todo ello, el presidente del Gobierno sostiene que la dinámica en Galicia cambiará ya que la comunidad no quiere “más prórrogas” y necesita un cambio político que suponga “un compromiso con la sociedad y con el avance”. “Todo proyecto político se aprueba con un proyecto de país que debe encargarse en los equipos de gobierno como los de los socialistas gallegos”.

Objetivo: ganar las elecciones

“No me conformo con gobernar, quiero ganar las elecciones”. Son las palabras del candidato de los socialistas gallegos a la Presidencia de la Xunta durante su intervención en la Convención Política del PSdeG en Santiago. José Ramón Gómez Besteiro afirmó que con los próximos comicios “sacarán al PP de la Xunta” después de 14 años, algo que conseguirá porque “cuenta con la fuerza del pueblo gallego”.

“Cada día se pierden oportunidades en Galicia y es algo no vamos a conseguir” afirmó Besteiro antes de apuntar que la convención de los socialistas gallegos es una llamada a la acción política. “Somos la única alternativa viable”.

“Si hay alguien en el mundo capaz de hacer posible lo imposible eres tú, Pedro Sánchez”, apuntó Besteiro quien también agradeció las “decisiones valientes” adoptadas por el presidente del Gobierno que “mejoran la vida a las personas” como “la subidas de las pensiones, los fondos europeos, las ayudas al transporte o reducción de peajes”.

Besteiro mostró su “orgullo” por ser el primer diputado en hablar en gallego en el Congreso y afirmó que “no van a renegar de nuestra historia y cultura como hacen Rueda y Feijó de nuestra lengua”.

Con todo ello, el candidato del PSdeG subrayó que “llegó el momento de que la derecha pierda” y sea su partido quien llegue a la Presidencia de la Xunta para “dar la mejor versión” de Galicia.