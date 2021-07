Un millar de personas se manifiestan a las puertas de Ence: «No puede seguir en la ría»

Un millar de personas se han sumado desde las alamedas de Pontevedra y Marín a la ‘Marcha contra Celulosas’ convocada por la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), que han reclamado ante la pastera de Lourizán que Ence se marche «fuera de la ría ya», como precisaba en el lema de la manifestación. El presidente de la APDR, Antón Masa, ha asegurado que mantendrán esta reivindicación «las veces que haga falta».

La APDR ha retomado las movilizaciones en vísperas de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre los recursos presentados por el propio colectivo ecologista, el Ayuntamiento de Pontevedra y Greenpeace contra la prórroga concedida en 2016 por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy.

«Ence no puede seguir legalmente en Lourizán», ha afirmado Antón Masa, calificando de «impensable que la Audiencia Nacional decida que la prórroga de 60 años hasta 2073 fue legal». El presidente de la APDR ha argumentado que la legislación establece «con total claridad que solo pueden estar en terrenos de dominio público aquellas instalaciones o actividades que por su naturaleza, y no por su interés o conveniencia, por el número de trabajadores que tengan o el dinero que dejen» –ha insistido Masa– «tengan que estar obligatoriamente en terrenos de dominio público».

Amenaza de recurso

La APDR ha anunciado que recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional si no decreta la caducidad de la prórroga en 2018; una postura que secundará el ayuntamiento de Pontevedra, según el alcalde, Miguel Fernández Lores, que ha coincidido en que «los argumentos son tan contundentes e irrefutables que sería una vergüenza que la Audiencia Nacional tomara una decisión que no fuera la que tomó la Abogacía del Estado» cuando el Gobierno central no rebatió los recursos contra la prórroga.

Apoyo político

Entre los asistentes a la Marcha contra Celulosas se han sumado varios concejales nacionalistas del Gobierno local de Pontevedra y el alcalde de Poio, Luciano Sobral, además del diputado del BNG en el Parlamento gallego, Luis Bará; el secretario xeral de Podemos en Galicia y diputado en el Congreso, Antón Gómez-Reino; y el portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez. También ha acudido representación de los colectivos ecologistas Greenpeace, Adega, Ecoloxistas en Acción y la Plataforma en Defensa da Ría de Vigo-Cíes.