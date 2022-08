Yolanda Díaz desembarca con Sumar en Galicia sin garantizar que se presente a las elecciones

Yolanda Díaz presentará su proyecto Sumar este jueves en Galicia sin saber todavía si se presentará a las elecciones generales. La política ferrolana ha asegurado en declaraciones a la Cadena Ser que es un «movimiento ciudadano, no una plataforma electoral» y por tanto no está trabajando para «hacer una sopa ni una suma de siglas» puesto que eso ya se ha hecho en el pasado en Castilla y León y Andalucía. «No me interesa nada de eso», zanjó a dos días del acto O Courel.

La ministra de Trabajo dice que busca escuchar «un rural vivo» en la jornada de este jueves y ha adelantado que en los próximos días dará a conocer los equipos de trabajo que tienen por delante la «tarea de levantar proyecto de país para la próxima década».

Preguntada por si le preocupa el proceso de escucha que también se dispone a poner en marcha el PSOE, que prevé 30 actos de su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acercarse a la ciudadanía, Díaz ha dejado claro que no compite con él sino que mantiene una «relación magnífica» y lo que hace es «cooperar». «Está de moda escuchar», ha destacado, incidiendo en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «también va a escuchar». En su opinión, «quiere decir que esto funciona».

La fractura entre ciudadanos y política

Díaz ha animado a seguir escuchando dado que «el principal problema que sigue teniendo hoy la ciudadanía española es la desafección política y sigue creciendo» y hay una fractura con los ciudadanos que no entienden lo que están haciendo los políticos y no los considera «útiles».

Por último, ha garantizado que si de ella depende «Feijóo no va a llegar a la Moncloa en 2023». «Esto lo puedo hacer desde mi despacho de abogados o desde una convocatoria electoral, no sé cómo va a ser» puesto que ha reconocido que desconoce «en lo que va a acabar Sumar».