El proceso de búsqueda de trabajo puede llegar a ser muy cansado y estresante. Las entrevistas, una de las partes más difíciles, suelen levantar preocupación y nerviosismo entre los candidatos. Los expertos dan mucha información acerca de cómo comportarse, qué contestar, qué preguntar y qué esperar de la entrevista. Pero, ¿qué hay de los entrevistadores? ¿Cómo podemos saber si te van a llamar después de una entrevista y si el encuentro ha ido bien?

Si bien es cierto que las entrevistas de trabajo han cambiado a lo largo del tiempo, la estructura suele ser muy sencilla. En el marco de la pandemia de Covid-19, muchos de estos encuentros se realizan online, a través de una videollamada o incluso de una llamada simple de audio. En los casos en los que no percibimos la imagen de la persona que nos está entrevistando y por tanto no podemos leer su lenguaje no verbal, es más complicado deducir si la conversación ha ido bien.

Cómo saber si te van a llamar después de una entrevista: las 5 pistas

En momentos de crisis como la generada por la pandemia de coronavirus, encontrar trabajo es la preocupación de muchos españoles. Para mayor tranquilidad de los entrevistados, a continuación se describirán una serie de buenas señales para saber si te van a llamar después de una entrevista e indicativas de que la reunión está yendo por el buen camino y estás sorteando correctamente las temidas preguntas trampa.

Lenguaje corporal: sonrisa y mirada directa

En el caso de las entrevistas presenciales, es buena señal si el empleador se muestra optimista durante el encuentro, sonríe, se ríe y mira de manera directa a su interlocutor. También es positivo que esté centrado en la conversación. Por la contra, si la persona tiene el rostro tenso, tuerce la boca o se muestra incómoda de alguna manera, podría indicar que algo no está yendo como debería.

El encuentro se alarga

Los entrevistadores pasan más tiempo con los candidatos que les interesan, así que es algo que puedes utilizar para saber si te van a llamar después de una entrevista. Si la conversación, tanto telefónica como presencial, se alarga más de lo previsto, podría significar que el puesto de trabajo está cerca.

Normalmente, las entrevistas duran alrededor de 15 minutos, por lo que es bueno tener en cuenta el tiempo a mayores que se tenga con la persona. Además, si el empleador habla mucho es señal de que se encuentra cómodo, y es otro punto a favor del candidato.

Presenta a la plantilla

Es muy buena señal que la persona que entrevista a los candidatos presente a los demás miembros del equipo tras la conversación. Esto sirve para tener un primer contacto, y también para conocer a posteriori la opinión de los que podrían ser los nuevos compañeros de trabajo de la persona, o incluso sus jefes.

Preguntas sobre disponibilidad

Cuando un entrevistador está interesado en incorporar a la persona con la que está hablando, es frecuente que le pregunte acerca de su disponibilidad para comenzar en el puesto. También es buena señal para saber si te van a llamar después de una entrevista que se interese por otras ofertas que el candidato pueda estar barajando, así como las aspiraciones a largo plazo del entrevistado o que explique de manera detallada las condiciones laborales y el sueldo.

Proyección en el futuro

Si en la conversación los verbos que se utilizan con el aspirante son en futuro y no en condicional (por ejemplo; «trabajarás de lunes a viernes» y no «trabajarías de lunes a viernes»), es señal de que el entrevistador está proyectando la figura de su interlocutor en la empresa. También te ayudará a saber si te van a llamar después de una entrevista si, antes de terminar el encuentro, se ofrece información específica del siguiente paso en el proceso de selección.