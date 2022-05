Coliflow se agota en sus primeras horas a la venta

Coliflow, la marca de pizzas “saludables” con base con coliflor creada por Alba Sánchez-Vicario, ha arrasado durante el primer fin de semana en las tiendas de Ametller Origen, llegando a agotar existencias a las pocas horas de encontrarse a la venta en los lineales.

Después de su lanzamiento en el Trofeo Conde de Godó, donde Alba Sánchez-Vicario estuvo arropada de toda su familia y su abuela Marisa, sus pizzas llegan a los lineales, demostrando que se trata de todo un fenómeno que ha calado en los consumidores como ha quedado reflejado tanto en las tiendas de Ametller Origen, como en sus redes sociales, donde no se ha dejado de preguntar dónde adquirir tanto el pack de bases, como sus recetas de pizza de verduras, cuatro quesos y jamón y queso.

Con una calificación Nutriscore A, un 30% menos de calorías y 50% menos de grasas y menos sal que una pizza al uso, sus promotores destacan que las pizzas de Coliflow permiten disfrutar de la experiencia con todo el sabor que se espera de una pizza crujiente, mientras se cuida la salud.

Con hasta un 50% menos de harina de trigo y elaborada en un obrador artesano con horno de piedra, las pizzas de Coliflow se elaboran con el equivalente a 120 gramos de coliflor fresca por base, masa madre de fermentación lenta y aceite de oliva virgen extra, además con materias primas de primera calidad, con ingredientes como el tomate natural o el queso mozzarella 100% natural sin sueros.

“Coliflow es un proyecto personal que nace tras pasar un tiempo en Los Ángeles, donde tuve una primera toma de contacto con este tipo de productos. A mi vuelta, me di cuenta de que en España no existía esta opción, mientras que en Europa la oferta era realmente escasa, algo que me inspiró para empezar a experimentar y arrancar el producto que hoy sale al mercado”, comentó Alba Sánchez-Vicario.