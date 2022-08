Los mayores holdings de España ya gestionan activos por 90.000 millones

Las grandes fortunas con holdings de referencia en España acumulaban un patrimonio que rozaba los 90.000 millones de euros, según los datos de la lista Forbes a cierre del año 2021. Aunque ese dinero no se gestiona íntegramente a través de holdings, de ‘family offices’ o de otro tipo de sociedades, las personas más ricas de España sí articulan una parte muy importante de sus inversiones a través de estos vehículos.

Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega, es el vehículo más destacado con mucha diferencia, seguido a distancia por otros holding de referencia como Rijn Capital (Rafael del Pino), Rosp Corunna (Sandra Ortega), Nortia (Manuel Lao) o Inmo Alameda (Juan Roig). Además, aparecen otras sociedades como Omega Capital (Alicia Koplowitz), Orilla AM (Francisco Riberas), Torreal (familia Abelló), Grupo Landon (familia Gallardo) o Exea (familia Puig).

En concreto, el Grupo Pontegadea es el brazo inversor del hombre más rico de España, Amancio Ortega. En 2021 el holding tuvo un beneficio neto de 1.606 millones de euros engordados por los dividendos recibidos de Inditex, del resto de sociedades participadas y los ingresos generados por la cartera inmobiliaria del grupo. Además de una cartera inmobiliaria valorada en 15.264 millones a cierre de 2021, la empresa recientemente ha invertido recientemente en el sector eléctrico a través de Redeia y Ren, y ha reforzado su apuesta por las renovables, con la compra del 5% de Enagás Renovable y el 49% del parque Eólico Delta de Repsol.

También tiene una participación del 5% en Enagás. Detrás de estas inversiones está Roberto Cibeira, CEO del Grupo Pontegadea. Ribeira se incorporó en el año 2003 a Pontegadea procedente de Arthur Andersen y es una persona de la máxima confianza de Amancio Ortega.

Por su parte, Rijn Capital es la sociedad de Rafael del Pino Calvo-Sotelo (controla el 99,87% del capital) con sede en Países Bajos y en la que aglutina casi toda su participación en Ferrovial, superior al 20%. Más allá de Ferrovial, la firma invierte en el sector de la construcción, en activos como Hedge Funds, capital privado o Real Estate a través de terceros. También participa en acuerdos de capital privados de forma directa, se dedica al desarrollo de negocios y recientemente ha redoblado su apuesta por las energías en energías renovables. Del Pino es el director de Rijn Capital, pero el encargado de dirigir las inversiones es Maarten Weiss, que se incorporó al grupo como CIO en enero de 2020 tras haber formado parte anteriormente de Anthos AM, IMC AM o Delta Lloyds AM.

Rosp Corunna es el holding de Sandra Ortega, qye presentó a mediados del mes de julio sus resultados de 2021, con un regreso a beneficios y unos activos por encima de 6.000 millones de euros. Además de su participación del 5% en Inditex, controla un 5% de Pharma Mar y tiene distintas inversiones financieras e inmobiliarias. La empresaria también tiene predilección por las empresas de origen gallego. Recientemente se ha sabido que Ros Corunna desembarcó en Sementares con una participación del 50%, una empresa gallega dedicada a la conservación, selección, clonación y multiplicación de plantas y semillas. También ha desembarcado en Libera Bio, una biotech gallega que tiene como objetivo la lucha contra el cáncer.

En todo caso, el grueso de los ingresos de Ros Corunna, más allá de Inditex, proceden de del sector inmobiliario, que el año pasado aportó 31 millones de euros en arrendamientos. La persona que dirige Rosp Corunna es José Antonio Fresnedo, que relevó a José Leyte en 2020 tras su enfrentamiento con Sandra Ortega y más de 20 años al frente del family office.

Nortia Capital es el holding de inversiones del empresario Manuel Lao. Tiene un claro compromiso con el emprendimiento y con un desarrollo económico sostenible y con impacto en la sociedad. Cuenta con inversiones en energías renovables, residencias de la tercera edad, hoteles, infraestructuras, agricultura o inmobiliario. Además, tiene inversiones directas en Merlin Properties (8,17%) y Sacyr (3,05%). Recientemente anunció su inversión junto a Iberdrola Seaya y el fondo Next Tech el fondo Seaya Andrómeda Sustainable Tech para invertir en compañías que aporten soluciones tecnológicas avanzadas en economía circular, nuevos materiales, eficiencia energética y agritech. Además, está en conversaciones avanzadas con Arcano para la adquisición de un paquete minoritario en la compañía.

La consejera delegada de Nortia y mano derecha de Manuel Lao en el holding es Ana Forner, que ha desempeñado puestos ejecutivos en sus más de 30 años de experiencia en el sector financiero. Ana Forner es la única mujer al frente de la gestión profesional entre estos holdings, una muestra más del claro compromiso adquirido por Nortia y Manuel Lao con el ESG y, más concretamente, con la diversidad.

Inmo Alameda es la sociedad cabecera de Mercadona y bajo la que se organizan las actividades inversoras de Juan Roig. Además de la cadena de supermercados, otras de sus inversiones son Forns Valencians, una panificadora de Puçol. También invierte en la inmobiliaria Licampa, que se encuentra bajo la sociedad Finop. Además, en 2019 incluyó en su perímetro Angels Capital, la sociedad inversora en pequeñas empresas tecnológicas; y Lanzadera, la aceleradora de start ups, las dos sociedades que junto a la escuela de negocios EDEM impulsan La Marina de Empresas, el hub impulsado por Juan Roig que pretende apoyar a los emprendedores y las start ups en Valencia. Desde 2018 el director de Inmo Alameda es José Manuel Benito, que sustituyó a Jaime Esteban.

Omega Capital es el grupo patrimonial de Alicia Koplowitz. La oficina privada de inversiones fue fundada en 1988 y entre su estrategia destaca la inversión en inmobiliario, capital riesgo y toma de participaciones estratégicas en empresas. Además, tiene una gestora de fondos, Omega Gestión de Activos, con más de 1.000 millones en activos bajo gestión. Una de sus últimas inversiones ha sido la entrada en el sector de los e-sports, con la entrada en el accionariado de Team Heretics como copropietario. La persona que lleva los mandos del grupo patrimonial es Gabriel Fernández de Bobadilla, consejero delegado de Omega Capital, nombrado en febrero de 2020 sustituyendo a Óscar Fanjul.

Halekulani era la antigua sociedad patrimonial de Francisco Riberas, pero el año pasado se transformó en Orilla AM. A través de ella, controla su participación en Acek Desarrollo y Gestión Industrial, que controla cerca del 74% de Gestamp. Además, invierte en empresas agroalimentarias, artes gráficas o bienes inmuebles. Una de sus inversiones más sonadas fue la participación cercana al 2% que controla en Wallbox, dedicada a la fabricación de cargadores ultrarrápidos para coches eléctricos que cotiza en la bolsa de Nueva York. El director general de Orilla AM es Francisco López Peña, quien anteriormente fue consejero delegado de Gestamp.

Torreal es el Family Office la familia Abelló. Fue fundada en el año 1990 y hasta el año 2005 invirtió fundamentalmente en España. A partir de ese año se internacionalizó y actualmente la mayor parte de su cartera está fuera del país. Invierte fundamentalmente en equity, tanto público como privado, y, ocasionalmente, en crédito. Entre sus principales posiciones están Food Delivery Brands, Talgo, Aernnova, Heilbron, Linneo health, Gofit o Germaine de Capuccini, entre otros. El director general y director de Inversiones Estratégicas de Torreal es Alfredo Tennenbaum Casado, que se incorporó a la empresa en 2005. Anteriormente estuvo en distintos puestos en el sector de la banca de inversión en empresas como Lehman Brothers, ABN Amro o Commerzbank.

El Grupo Landon es el ‘family office’ de la familia Gallardo, que se consolidó en 2001 con la incorporación de ejecutivos profesionales. Cuenta con inversiones inmobiliarias directas e indirectas, con una cartera diversificada con inversiones en residencial, oficinas, retail u hoteles, entre otros. Además, gestiona activos financieros y realiza inversiones en capital privado. Manuel Estrelles es el director general de este grupo corporativo, después de haber sido senior executive de Procter & Gamble durante más de 25 años. Forma parte del consejo de administración de compañías, como Sercotel Hotel Group, de la que Grupo Landon controla el 100% del capital.

Finalmente, la familia Puig llevó a cabo a finales de 2020 una reorganización de su estructura, en la que la Corporación Exea, el holding familiar que agrupa empresas ajenas al negocio de perfume y de la moda, ha tenido un protagonismo especial. Exea aportó a Puig el 50% de Isdin y sus participaciones mayoritarias en la francesa Uriage o la griega Apivita, creando una división dermatológica dentro del grupo. Además, cuenta con una participación mayoritaria en Flamagás, dedicada a la papelería, electrónica y encendedores y dueña de los mecheros Clipper o los lápices Alpine. También cuenta con importantes inversiones financieras y en el sector inmobiliario. Exea está dirigida desde hace casi 25 años por Miguel Andrés Sterba, especialista en servicios financieros para family office y uno de los hombres de mayor confianza de los Puig.