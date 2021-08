Naturgy avanza en el despliegue 1.100 puntos de recarga de vehículos eléctricos

Naturgy avanza en su apuesta para la creación de 1.100 puntos de recarga para la movilidad urbana e interurbana, uno de los vectores estratégicos de las grandes energéticas en los próximos años para dotar a las ciudades de infraestructuras suficientes, cómodas y rápidas para la recarga de energía en vehículos eléctricos.

La compañía que preside Francisco Reynés ya presentó en el pasado mes de marzo un informe detallado a los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de Comercio y Turismo y al de Ciencia e Innovación explicando su plan para construir esta red y comercializar energía renovable en movilidad y avanzar así en la transición energética. Un plan que, según los datos de la compañía, evitará la emisión de 760 kilotoneladas (kTn) de CO2 al año.

Naturgy tiene previsto desarrollar una infraestructura pública de cargadores rápidos y semirrápidos en entornos urbanos, poblaciones de más de 50.000 habitantes con obligación de disponer zonas de baja emisión, e interurbanos en las principales vías de comunicación cada 200 kilómetros, con el objetivo de democratizar el vehículo eléctrico para dar una alternativa de infraestructura de carga a todo cliente que no cuente con la misma en su vivienda.

El despliegue de la infraestructura dará cobertura a todo el territorio permitiendo de este modo a los usuarios de vehículos eléctricos disponer de una red suficientemente amplia que les garantice el suministro en cualquier punto de la geografía.

Además, se aprovecharían las sinergias de instalaciones existentes para conectar los puntos de recarga en acometidas eléctricas que den servicio a otras instalaciones, como por ejemplo las estaciones de gas natural vehicular (GNV).

También se prevé la posible utilización de emplazamientos de combustibles tradicionales con lo que se garantiza tanto el aprovechamiento y eficiencia de infraestructuras existentes, la minimización de las obras necesarias para su implantación y la garantía de que sus ubicaciones dan respuesta a los flujos de tráfico tanto en el ámbito urbano como en el interurbano.

Naturgy creará 450 ‘hubs’ de energía eléctrica de origen renovable

De este modo, y dentro del plan estratégico de Naturgy para los próximos años, el proyecto de la compañía consiste en realizar un despliegue acelerado de 450 ‘hubs’ de energía eléctrica de origen renovable a nivel nacional. Todo ello con un desarrollo tecnológico y de valor añadido.

Así, el plan presentado al Gobierno cuenta con un gran componente de innovación, ya que la red de comunicaciones es esencial en cuanto a la tecnología 5G y conectividad del Internet de las Cosas.

La compañía también usará las ventajas que proporciona la inteligencia artificial para predecir la demanda, analizar en tiempo real del consumo, detectar anomalías y fraudes, realizar un mantenimiento preventivo del punto de carga y dimensionar los puntos de carga (potencia, número de puestos de carga, etc.).

Este proyecto está alineado con las líneas estratégicas definidas por la Unión Europea en cuanto a la descarbonización del transporte, así como con el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que pretende, entre otras iniciativas, impulsar el despliegue masivo de infraestructura de recarga como clave para el impulso del vehículo eléctrico, efecto tractor sobre la industria de los bienes de equipo y desarrollo de nuevos modelos de negocio.