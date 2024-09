El periodista Carlos Díaz Güell presenta ‘Comunicación y empresa, un binomio de éxito’, la obra que repasa cinco décadas de evolución de la comunicación corporativa

El periodista y experto en comunicación Carlos Díaz Güell presentó en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en Madrid, el libro ‘Comunicación y empresa, un binomio de éxito–Medio siglo de comunicación empresarial en España’.

En el prólogo del libro, escrito por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, subraya que, en el entorno actual, cada vez más competitivo y complejo, la comunicación se ha convertido en un factor clave para el éxito de cualquier proyecto empresarial. No obstante, Garamendi manifiesta que la imagen de una empresa no debe ser un fin en sí misma, sino el resultado de hechos y conductas reales, ya que un liderazgo basado en apariencias está destinado al fracaso si no hay coherencia entre el discurso y los hechos.

El libro, editado por Profit, realiza un recorrido por las últimas cinco décadas de la comunicación empresarial en España, desde sus orígenes hasta el día de hoy. A lo largo de más de 300 páginas, el autor examina los hitos más importantes del sector, desde los pioneros en el campo de la comunicación corporativa, pasando por las experiencias profesionales y el crecimiento del sector, hasta el papel de los directores de comunicación (Dircom) y las consultoras especializadas.

Además, la obra analiza cómo los grandes sectores económicos, políticos o sociales incorporan la comunicación a su gestión cotidiana; como el Real Madrid, FC Barcelona, hasta las grandes entidades financieras como Santander, BBVA o Caixabank o sanitarias como Quirónsalud, pasando por las empresas que conforman el Ibex 35. Así como los distintos gobiernos democráticos, fueran del PSOE o del PP, o incluso aspectos relacionados con la comunicación en la Casa Real.

El autor también contempla el papel jugado por los Dircom durante estos cincuenta años, destacando que, si bien muchos han sido fundamentales en el desarrollo del sector, «ni están todos los que son, ni son todos los que están». El libro recoge referencias de figuras como Julio Fernández-Llamazares, Joaquín Maestre, Luis Ángel de la Viuda, Antonio López, Moncho del Corral, Lluis Bassat, Teresa Dorn y Florentino Pérez, así como de consultoras especializadas como LLYC, Burson, DIRCOM, Atrevía, Kreab o Tinkle.