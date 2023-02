Lleno hasta la bandera de Ayuso ante el empresariado catalán

Isabel Díaz Ayuso se deja caer de vez en cuando por Barcelona y siempre suele dejarse invitar por el empresariado, una parte del cual anhela las políticas fiscales y de atracción de inversiones que practica en Madrid para Cataluña. Este lunes almorzará con los socios del Círculo Ecuestre barcelonés, un exclusivo club formado mayoritariamente por empresarios y directivos, la gran mayoría hombres, acompañada por Antonio Delgado y Enrique Lacalle, presidente y vicepresidente de la institución respectivamente, y de Albert Boadella. El éxito de convocatoria ha sido tal que la organización ha pedido a los medios de comunicación que no acudamos y sigamos su intervención por streaming porque no habrá sitio y, si aun así queremos ir, no podremos acceder al comedor y tendremos que ver a Ayuso en un plasma desde otra sala, a lo Rajoy style. Allí estaremos, llegaremos hasta donde nos dejen.