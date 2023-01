Tobías Martínez: BCN no se cree su modélico adiós de Cellnex

Tobías Martínez protagonizó hace una semana una de las grandes sorpresas empresariales de este inicio de año al presentar su renuncia como CEO de Cellnex, que se hará efectiva en junio. Pero en ciertos círculos empresariales de Barcelona no ha habido tal sorpresa. No es que lo esperasen, pero sonaban ya algunos desencuentros en la torrera, por lo que no se creen la versión oficial del modélico paso al lado del directivo catalán.

“Primera norma del Ibex: un CEO no dimite”, explican fuentes empresariales. Una de las versiones ‘alternativas’ es que Tobías Martínez fue a pedir la cuenta. Negoció con el presidente y el consejo una salida pactada y remunerada al estar “muy cansado” pero no del ritmo inversor de los últimos años sino de las trabas del consejo en los últimos meses, que le tumbó la estrategia y la compra de las torres de DT en Alemania, la operación soñada como guinda a la expansión del líder europeo del sector.