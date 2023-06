Calviño encarga a la CNMC que investigue por qué la banca no paga por los depósitos

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra para los Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que analice los motivos por los que la banca española está remunerando más lentamente por los depósitos de los clientes con respecto a las entidades de otros países. La política ha reafirmado la idea de que «se debe empezar a remunerar por los ahorros», instando a la banca a que traslade los beneficios obtenidos por las subidas de tipos de interés llevadas a cabo por el Banco Central Europeo (BCE).

Calviño ve necesario encargar un estudio a la CNMC, en el que también participará el Banco de España, para que analicen si existen motivos «que limiten la competencia que genera esos retrasos en la remuneración». La vicepresidenta ha añadido que van a «ampliar el ámbito de trabajo de la CNMC» para que el supervisor analice si existen motivos por los que la gran banca no está pagando por los ahorros de los clientes.

Calviño abre la puerta a que se hagan «cambios legislativos»

Además de ello, Calviño ha abierto la puerta a que se hagan «cambios legislativos» para acentuar el pago por los depósitos. La vicepresidenta ha recalcado que esta opción se dará solo si es «necesario».

La remuneración de los depósitos viene siendo uno de los temas más comentados en el sector bancario. La semana pasada, durante la celebración de los cursos de verano organizados por la APIE en Santander, la vicepresidenta del Gobierno instó a la banca a remunerar por el pasivo «adecuadamente». De cara a Calviño, y como ha recalcado después de la reunión con los actores de la banca celebrada este jueves, es hora de que la banca comience a trasladar los beneficios generados por el endurecimiento monetario a los clientes.

Atendiendo al eco que ha generado el no pago por los ahorros de los clientes, el tema se ha colado en el que ha sido el segundo foro de seguimiento de buenas prácticas financieras de 2023. En él han participado las patronales bancarias, AEB, CECA y UNACC, el gobernador del Banco de España, y las asociaciones civiles y financieras, como Asufin, la plataforma de pensionistas y Carlos San Juan, precursor de la campaña ‘Soy Mayor, no idiota’.

Cada uno de ellos tiene una opinión distinta acerca de la remuneración por el pasivo. Por parte de las patronales, que han recordado que no pueden entrar en las estrategias comerciales de las entidades bancarias, creen que no se paga no porqué exista un problema de competencia en España, sino por otros motivos. Los bancos reafirman que el pago de los depósitos lo marcarán los competidores, y se escudan en que existen unos niveles excesivos de liquidez que no hacen necesario que se remunere por el pasivo.

Patricia Suárez, presidenta de Asufin, como las distintas asociaciones civiles, cree que los retrasos a la hora de remunerar, así como las cuantías «bajas» que pagan, se debe a una sobre concentración del sector. La AEB defiende que el sector en España está atomizado y no todas las entidades tienen el mismo tamaño, ni tampoco la misma estrategia. Kindelán, presidenta de la patronal bancaria, cree que no existe ningún problema de competencia.

Sea como fuere, el Gobierno ha tomado cartas en el asunto y ha encargado a la CNMC que elabore un análisis, en colaboración con el Banco de España, y vea si existen factores de competencia que están ralentizando la remuneración por el pasivo.

Pese a que la vicepresidenta no ha adelantado ningún cambio que obligue a los bancos a pagar por los depósitos, sí que ha deslizado la alternativa de realizar variaciones legislativas para incentivar la remuneración por el pasivo.

Solo queda esperar si la gran banca se lanza a pagar por los ahorros de los minoristas y da el pistoletazo de salida a la ‘guerra por el pasivo’. En los cursos de la APIE, los expertos del sector bancario de las principales consultoras dataron para después de verano la vuelta a la normalidad en lo que al pago por los depósitos se refiere.