La súper oferta de Endesa: descuento del 10% en su tarifa para siempre

La subida del precio de la luz que ha tenido lugar durante los últimos meses nos ha obligado a todos a controlar más nuestro consumo eléctrico y buscar fórmulas para pagar lo menos posible y ahorrar dinero para otros suministros básicos de la vivienda.

Por ello, es habitual que dediquemos parte de nuestro tiempo a comparar las tarifas que ofrecen las distintas compañías energéticas para elegir la que más se adapte a nuestras necesidades y, a la vez, que sea económica. Además, ante la crisis energética, son muchas las empresas que han lanzado descuentos para atraer a nuevos clientes.

Disfruta de un descuento para toda la vida

En este contexto, Endesa ha querido romper el mercado con un descuento del 10% en una de sus tarifas para siempre. Concretamente, se trata de su tarifa de luz One Luz, con la que garantizan que el kWh tendrá un precio estable, por lo que no tendrás que preocuparte de los famosos tramos horarios.

Con la tarifa One Luz de Endesa no tendrás que preocuparte por la hora a la que pones los electrodomésticos, ya que poner la lavadora o el lavavajillas te costará lo mismo en cualquier momento del día o de la noche. Es decir, no estarás limitado por ningún horario.

Con la tarifa One Luz de Endesa no tendrás que preocuparte de los tramos horarios.

Dado que no tiene permanencia, los usuarios que quieran cambiarse de tarifa o de compañía no tendrán que asumir ninguna penalización.

Cabe destacar que la tarifa es válida para suministros con tarifa de acceso 2.0 TD y la pueden solicitar tanto los nuevos clientes como los que ya tienen algún servicio contratado con la empresa.

Con la contratación de la tarifa se obtiene un 20% de descuento en el consumo de electricidad a lo largo de un año. Cuando pasa este periodo, los usuarios seguirán disfrutando de un descuento de un 10% para siempre.

Cómo contratar la tarifa de Endesa

La Tarifa One de Endesa es un producto completamente online, por lo que todas las gestiones se deben llevar a cabo desde el «Área cliente» dentro de la página web de la empresa. Además, podrás realizar todas tus gestiones por Internet, así como recibir las facturas por email.

Leer más: La tarifa de Iberdrola que blinda el precio de la luz durante un año

Una vez se completa el formulario de contratación a través de la página web, la compañía tramita la solicitud y activa el servicio en un periodo que puede alargarse hasta las tres semanas.