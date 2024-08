El SMS de ING al que no tienes que hacer caso

Nuevo caso de smishing, esta vez, en ING. Los estafadores se hacen pasar por esta entidad bancaria a través de un SMS para redirigir a sus víctimas a una web fraudulenta donde les piden sus credenciales bancarias.

Las víctimas reciben un SMS que afirma lo siguiente: «Has iniciado sesión desde SM-a12. Si no has sido tú, accede desde (…)«. Es decir, el mensaje afirma que han entrado a la cuenta bancaria de ING de la víctima desde un teléfono Samsung Galaxy A12 y la invita a clicar en un enlace si no ha sido ella.

Al acceder a la web, puede ser que el navegador avise de que se está tratando de entrar en un sitio web sospechoso. En todo caso, la página web a la que deriva el enlace es una suplantación de la imagen corporativa de ING que, en apariencia, parece el sitio web oficial.

Sin embargo, en esta web se pide a la víctima que introduzca su usuario y contraseña para entrar en su cuenta bancaria. Al facilitarlas, se acaba proporcionando esta información a los estafadores.

Qué hacer si se es víctima de esta estafa

Cuando se cae en una de estas estafas y se acaban proporcionando datos personales, los pasos a seguir son los siguientes:

Si se es víctima de una estafa, hay que recabar pruebas y denunciarlo a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Foto: Freepik

Comprobar, a través de los buscadores, que no se está haciendo un uso indebido de los datos (por ejemplo, buscando el nombre y apellidos, el DNI, el número de teléfono…).

Contactar con la entidad bancaria en caso de que se hayan proporcionado datos de la tarjeta bancaria o de las credenciales de acceso a la banca online.