¿Qué tipo de estafa es el smishing y cómo puedes evitarla?

Desde hace ya varios años, el auge de internet ha tenido efectos de lo más positivos para nuestra vida, simplificando muchas de las actividades pertenecientes a la rutina. De hecho, son pocos los ámbitos en los que, a día de hoy, internet no interviene. Sin embargo, de forma colateral a estas ventajas, internet también ha traído consigo algunos riesgos.

Y es que conforme pasan los años, las estafas online son cada vez más habituales. Los ciberdelincuentes tratan de aprovechar las herramientas que internet pone a su disposición para lograr acceder a información delicada de los usuarios, en busca de una vía de acceso directa a datos tan importantes como lo son los bancarios. Ya hablamos sobre el vishing y el phising, pero lo cierto es que existen muchas otras vías.

Smishing: todo lo que hay que saber sobre el ciberataque en auge

La diferencia entre estos dos previamente mencionados se encuentra en la vía a través de la que se realizan: el phising se realiza a través del correo electrónico, y el vishing a través de las llamadas teléfonicas. Pero hoy vamos a hablar de un nuevo método de estafa que está cada vez más de moda: El smishing, también conocido como el tipo de estafa que se lleva a cabo a través de SMS.

Se trata de un tipo de fraude electrónico vía mensaje SMS con el cual el ciberdelincuente se hace pasar por una institución financiera o tienda legítima, con el objetivo de engañar al usuario y que este facilite cualquier tipo de dato personal. Habitualmente, se trata de un mensaje en el que informan de un problema en un pago o en el recibo de un paquete que no ha podido ser entregado, por ejemplo.

Pero la clave del engaño se encuentra en el enlace falso que incluyen en el mensaje, el cual redirigirá al usuario a una página falsa, que simulará ser la de la entidad en cuestión, y buscará o bien que el propio usuario trate de compensar el pago del que informan que no se ha podido llevar a cabo, o que introduzca ciertos datos personales que podría brindar a estos ciberdelincuentes la posibilidad de acceder a información privilegiada.

Y no solo eso, sino que, en ocasiones, el propio enlace es capaz de introducir un malware en el dispositivo en cuestión, por lo que ni siquiera sería necesario introducir información delicada para salir dañados de este tipo de estafa. Por ello, es muy importante estar siempre atento, ignorar los mensajes que reclaman pagos de los que no sabemos nada, donde nos ofrecen premios en los que no hemos participado y, sobre todo, no hacer clic en enlaces desconocidos cuya procedencia es dudosa.

Por ello, y siempre ante la duda, es fundamental ignorar los mensajes de números desconocidos. Del mismo modo, y ante la duda al recibir un mensaje de una supuesta entidad verídica, en lugar de acceder a través del propio SMS, es recomendable acudir a la página de la entidad en cuestión y preguntar sobre el mensaje recibido, o bien ponernos en contacto con ellos por teléfono. Pero siempre, independientemente de las circunstancias, es importante desconfiar de aquellos mensajes cuya procedencia desconozcamos.